Centralny Port Komunikacyjny. Skok w rozwoju cywilizacyjnym czy gigantomania?

W 2027 roku z Centralnego Portu Komunikacyjnego ma odlecieć pierwszy samolot. Rząd przekonuje, że ta inwestycja będzie ogromnym impulsem rozwojowym Polski, a opozycja mówi o zbędnej gigantomanii.

Specustawa o budowie CPK, jaką uchwalił parlament, zakłada, że nowe lotnisko powstanie w Stanisławowie, 40 kilometrów od centrum Warszawy, na powierzchni 3 tys. ha. Ma być jednym z największych lotnisk w Europie, gdyż w pierwszym etapie ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a po rozbudowie – nawet 100 mln. Budowa CPK ma kosztować 35 mld zł. Do czego trzeba też dodać około 40 mld zł na budowę nowych linii kolejowych łączących polskie miasta z portem – mówi się o budowie 1,5 tys. km dróg żelaznych. Natomiast kolejne miliardy zostaną wydane na komponent drogowy, w tym m.in. trzeci pas autostrady z Warszawy do Łodzi.

CPK to tysiące miejsc pracy

Temat budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie szeroko omawiany na Impact mobility rEVolution'18, który odbędzie się w dniach 12-13 września w Katowicach. Dyskusja może być ciekawa, ponieważ obok zwolenników budowy CPK nie brakuje też w Polsce osób nie dostrzegających w tej inwestycji szans rozwojowych dla kraju.

Premier Mateusz Morawiecki, który będzie jednym ze spekaerów podczas katowickiego Impactu, mówi, że CPK to bardzo ambitny projekt, największy po 1989 roku, który można porównać do przedwojennej inwestycji w port w Gdyni lub budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, gdyż będzie stanowić ogromny impuls rozwojowy dla Polski. – To jest nie tylko port lotniczy, dlatego nazywamy go Centralnym Portem Komunikacyjnym – podkreślił premier Morawiecki. – To będzie port, do którego mają dochodzić również szybkie pociągi dalekobieżne, można to porównać do konstrukcji gwiaździstej, gdzie w szybki sposób będzie można dotrzeć do tego portu z każdego miejsca w naszej ojczyźnie – wyjaśnił szef rządu.

Morawiecki wskazuje, że w CPK i wokół niego powstaną dziesiątki tysięcy miejsc pracy, postawi to także Polskę w pierwszej europejskiej lidze, gdyż w naszej części Europy nie ma takiego hubu komunikacyjnego.

Opozycja krytykuje projekt, podnosząc, że jest to niepotrzebna gigantomania. Według opozycji zamiast wywłaszczać mieszkańców Stanisławowa, należałoby zainwestować publiczne środki w rozbudowę lotniska na Okęciu i utworzenie duoportu Okęcie – Modlin.

Zdaniem polityków opozycji i części ekspertów, CPK nigdy nie osiągnie wskaźników przepływu pasażerów podawanych przez rząd, choćby z tego powodu, że Niemcy w końcu zakończą budowę nowego lotniska w Berlinie i to ono stanie się hubem lotniczym dla Europy środkowej.

CPK obok Okęcia?

Nie zgadza się z taką argumentacją wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild, który jest pełnomocnikiem rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wild także będzie uczestnikiem Impact Mobility'18 rEVolution.

- Jeszcze w latach 70-tych planiści zakładali, że warszawskie Okęcie trzeba będzie zamknąć około 2000 roku, bo nie będzie możliwości jego rozbudowy – stwierdził minister Wild. I podnosił, że z powodu sąsiedztwa terenów zabudowanych przepustowość Okęcia jest na progu wyczerpania, wypomniał też opozycji, że gdy rządziła, to zauważała problemy z dalszym funkcjonowaniem Okęcia, a teraz te wyzwania bagatelizuje. Mikołaj Wild dopuszcza dalsze funkcjonowanie warszawskiego portu, ale główny strumień pasażerów przejmie CPK, choćby z tej racji, iż tam nie będzie ograniczeń w wykonywaniu operacji lotniczych nocą.

Mikołaj Wild przywołuje badania Urzędu Lotnictwa Cywilnego z których wynika, że za około 20 lat przez polskie porty lotnicze przewinie się ponad 94 miliony pasażerów.

– A przecież w pierwszym okresie funkcjonowania CPK ma obsługiwać „tylko” 45 mln pasażerów – podnosił minister Wild. – Nawet, gdyby Centralny Port Komunikacyjny obsługiwał jedynie 25 milionów pasażerów, to już mówilibyśmy o rentowności przedsięwzięcia. Takie założenie jest jednak uznawane za bardzo ostrożne i dlatego CPK musi mieć rezerwę stworzoną na wypadek nieskrępowanego rozwoju także w przyszłości, stąd ta mityczna liczba 100 milionów pasażerów, do których obsługi port musi być gotowy – stwierdził Mikołaj Wild.

