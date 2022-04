Banki podniosą oprocentowanie depozytów? "To kluczowe"

- RPP podwyższa stopy procentowe, żeby przeciwdziałać inflacji. To powoduje, że kredyt jest trudno dostępny i to będzie miało efekt w postaci niższej akcji kredytowej i spowolnienia gospodarczego - powiedział w programie "Money. To się Liczy" Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. - Ale z drugiej strony jest 130 mld złotych w gotówce, które Polacy trzymają nadmiarowo, ponad 60 proc. depozytów jest bieżące. Te pieniądze ludzi parzą i zachęcają do konsumpcji, a to jest niedobre, z punktu widzenia inflacji. Kluczowe jest to, żeby banki zaczęły oferować depozyty oprocentowane na poziomie 3–4 proc., a nie 0,5 proc. - dodał.