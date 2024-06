Bezproblemowe przesyłanie pieniędzy do innego kraju - marzenie, które może się spełnić

Pieniądze krążą po świecie tak jak ludzie

Miliony ludzi na świecie przesyłają pieniądze za granicę poprzez przelewy pomiędzy osobami, tzw. P2P (ang. peer-to-peer)[1]. Wpływ na to zjawisko ma globalizacja i rozwój technologii. Cyfrowe rozwiązania zmieniają sposób, w jaki te transakcje są realizowane i tworzą nowe możliwości.

Polska również coraz bardziej otwiera się na świat. W naszym kraju pracuje już ponad 1,1 miliona obcokrajowców[2]. Wielu z nich pochodzi z krajów spoza Unii Europejskiej, np. z Ukrainy, a nawet spoza Europy – m.in. z Nepalu czy Kolumbii[3]. W Polsce szukają perspektyw rozwoju, pozostają jednak w bliskiej relacji z krajami, z których przyjechali i często wspierają finansowo bliskich, którzy w nim pozostali. By odejść od wielkich liczb – oto przykładowa historia masażystki z Tajlandii, którą nazwiemy Suri. Użyjmy wyobraźni i przenieśmy się do salonu masażu, w którym Suri pracuje. Jest świetną masażystką. Raz w tygodniu wysyła zebrane napiwki do rodziców mieszkających w Pattayi. Ostatnio pilnie potrzebowali pieniędzy na lekarza. Jednak metody wysyłania pieniędzy, które zna Suri, były zbyt drogie i nie dotarłyby na czas.