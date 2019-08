Co byś zrobił, gdybyś wygrał w totka? Zapytaliśmy Polaków

W ostatni weekend pisaliśmy o panu Wojciechu, który wygrał w Eurojackpot 193 miliony złotych. Nowy milioner nie kupił domu ani samochodu. Jego plany są wyjątkowo skromne, on sam o sobie mówi, że stał się sknerą.

A na co Polacy wydaliby rekordową wygraną? Zapytaliśmy o to na panelu Ariadna.

Nowe mieszkanie to największe marzenie

Tylko 28 proc. badanych rzuciłoby pracę po wygranej na loterii. 55 proc. nie ma takiego zamiaru, z czego 23 proc. na to pytanie odpowiedziało "zdecydowanie nie".

Choć wygranie dużych pieniędzy kojarzy się raczej pozytywnie, 54 proc. badanych bałoby się o swoje bezpieczeństwo. Bezstresowo do nagłego przypływu gotówki podeszłoby tylko 33 proc.

50 proc. respondentów deklaruje, że wyprowadziłoby się z aktualnego miejsca zamieszkania po wygraniu bardzo dużej ilości pieniędzy. Z tej grupy 30 proc. na to pytanie odpowiedziało "zdecydowanie tak".

Zdecydowana większość Polaków deklaruje, że podzieliłaby się z rodziną wygranymi pieniędzmi. 43 proc. badanych odpowiedziało na to pytanie "raczej tak", a 30 proc. "zdecydowanie tak".

Co ciekawe, do dzielenia się pieniędzmi z rodziną bardziej chętne są kobiety (81 proc.) niż mężczyźni (65 proc.).

Znajomi, przyjaciele czy partnerzy, z którymi nie łączy nas akt ślubu, odpadają. W takich przypadkach podatek, w zależności od wysokości przekazanej kwoty, będzie wynosił od 3 do nawet 20 proc.

- Warunkiem zwolnienia z podatku jest zgłoszenie darowizny do Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia jej dokonania - przypomina radca prawny Marcin Szołajski. - Rekomendowane jest zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego - dodaje.

Istnieje jeszcze jedna możliwość przekazania rodzinie pieniędzy. To zapis windykacyjny w testamencie.

W przypadku zapisu windykacyjnego rodzina dostanie pieniądze dopiero po śmierci darczyńcy. Za to może on do końca życia korzystać z majątku, który w ten sposób przekazuje.