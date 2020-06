Kursy walut. Sygnały płynące od amerykańskiego banku centralnego mogą osłabić złotego.

Kopalnie przez trzy tygodnie zamknięte. Odbije się to na finansach samorządów

W środę doszło do korekty i w dalszej części tygodnia złoty osłabiał się wobec euro. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego o dalszym złagodzeniu polityki pieniężnej była pozytywna dla polskiej waluty, ale nie doprowadziła do odwrócenia trendu. Mimo to, w ciągu całego ubiegłego tygodnia złoty umocnił się wobec euro o 0,2 proc.