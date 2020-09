Kursy walut. Większe zaufanie do dolara

Chociaż posiedzenie co do zasady było gołębie (brak podwyżek stóp co najmniej do 2023 r., podkreślane na każdym kroku ryzyka m.in. co do prognoz, rozwoju pandemii COVID-19) to w sytuacji kiedy głównym motorem rynków pozostaje kwestia oczekiwań co do dalszego rozwoju koniunktury, wystąpienie Powella było w stanie poprawić notowania dolara.