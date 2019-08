Minimalna cena alkoholu. Cymański: Potrzebna debata

Pół litra wódki - 32 złote Butelka wina - 14 złotych - to minimalne ceny, których wprowadzenia chce PARPA. Zdaniem przedstawicieli Agencji miałoby to ograniczyć rosnące spożycie alkoholu.

- Używki mają dość sztywną elastyczność popytową. Jest dość silna więź pomiędzy konsumentem a towarem. Reakcja rynku owszem jest, ale potrzeba dużych zmian, żeby one faktycznie na popyt wpłynęły - mówi w rozmowie z money.pl poseł Tadeusz Cymański. - Wprowadzenie ceny minimalnej to jest jeden z pomysłów ograniczenia spożycia. Czy najlepszy? Tutaj się zaraz pojawia kwestia szarej strefy. To jest trudny temat, na pewno potrzebna jest debata.

- Bardzo mnie martwią reklamy produktów alkoholowych. Myślę, że w wielu przypadkach możemy mieć do czynienia z nadużyciami - mówi Cymański. - Ustawa o radiofonii i telewizji wyraźnie precyzuje jakie reklamy są dopuszczone i jakie cechy tych reklam nie są dozwolone. Mówi się tam m.in. o nawiązywaniu do atrakcyjności, tężyzny fizycznej, sukcesu czy radości. Temu też należałoby się przyjrzeć.

- Polityka cenowa to jeden z najskuteczniejszych elementów walki z alkoholizmem - mówił w jednym z wywiadów wiceminister zdrowia Igor Radziwiłł-Winnicki. Wyliczał, że w Polsce ok. 60 proc. konsumpcji alkoholu stanowi piwo. - To pokusa dla młodych osób. Ścieżka do szybkiego upicia się.