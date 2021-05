UOKiK coraz droższy. Koszty utrzymania urzędu rosną

W ciągu ostatniej dekady koszty utrzymania UOKiK znacząco wzrosły. W 2010 roku instytucji przekazano 53,9 mln zł z budżetu państwa. W 2016 r. było to 66 mln zł i 75,9 mln zł w 2019 r.

W roku 2020 limit wydatków wyniósł 102,5 mln zł. W tym roku maksymalna kwota, jaką państwo ma przekazać Urzędowi to 101 mln złotych.

W 2019 roku do państwowej kasy wpłynęło zaledwie 18 mln złotych, czyli 63 proc. tego, co zakładano. Za to rok wcześniej wpływy przekroczyły 342 proc. i wyniosły 176 mln zł - wylicza "Puls Biznesu".