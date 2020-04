Inwestorzy liczą na zahamowanie pandemii, co umacnia złotego. Jednak przed świętami znów może się osłabić

We wtorek złoty umacnia się do euro, dolara i franka. Inwestorzy mają nadzieję na zmniejszenie liczby przypadków koronawirusa no świecie, co pomaga polskiej walucie. Jednak przed świętami złoty znów może się osłabić.

Podziel się Dodaj komentarz