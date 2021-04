Najbiedniejsi płacą zbyt wysokie podatki. Potrzebna jest korekta sytemu podatkowego

Zapowiedziany kilka tygodnie temu program rządu Nowy Ład, którego dokładana prezentacja została przesunięta ze względu na stan epidemiczny w Polsce, ma być całkowicie nowym podejściem do wielu kwestii podatkowych - Po pierwsze uważam, że taki program społeczno-gospodarczy po pandemii jest potrzebny. Po drugie rzeczywiście kwestie związane z opodatkowaniem są istotne z perspektywy wyrównywania szans i takiego uczciwego opodatkowania dochodów . W Polsce cały czas te osoby o najniższych dochodach mają moim zdaniem, zbyt wysoką stawkę podatkową w stosunku do tych osób, które zarabiają więcej – mówił w programie ”Money. To się liczy” prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.