"PiS nie myśli o gosporadce, a o wyborach". Belka mocno o "Nowym Ładzie"

- Jest pewna zasada, że w czasie kryzysów finansowych podatków się nie podnosi – mówi w programie "Money. To się liczy" Marek Belka, europoseł, były premier i szef NBP. W ten sposób odniósł się do zapowiadanych zmian w podatkach szykowanych przez PiS w tak zwanym "Nowym Ładzie". Belka rozumie jednak skąd pomysły na podnoszenie podatków. – PiS narobił zobowiązań finansowych bez umiaru – zaznacza Belka. Jak dodaje, PiS tak będzie "kroić" ten system podatkowy, aby można to było wykorzystać wyborczo. – Dla Prawa i Sprawiedliwości nie jest to zły moment na zmiany, ale dla gospodarki już tak. Jednak to dla tego rządu ma znaczenie drugorzędne – dodaje Marek Belka.