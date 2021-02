Podatki. Organizacja przedsiębiorców ma pomysły dla rządu

Federacja Polskich Przedsiębiorców wzywa rząd do przemyślanego wprowadzania podatków. W przeciwnym razie ich koszty de facto ponoszą konsumenci, a firmy marnują pieniądze które mogłyby być inwestowane.

Rekomendacje te mają zapobiec przeniesieniu kosztów podatkowych na konsumentów, a także nie dopuścić do zwiększenia szarej strefy. Rekomendacje FPP dotyczą trzech podatków: CIT – rozumianego jako odpowiedzialność dużych przedsiębiorców za wpływy do budżetu, akcyzy – jako regulacji wpływającej na postawy konsumentów, lecz płaconej realnie z kieszeni obywateli oraz VAT – który może zwiększać wpływy do budżetu przy jednoczesnym stymulowaniu gospodarki.