Ceny papierosów i alkoholu w górę

Jak informuje dziennik "Fakt" cena paczki papierosów wzrośnie do ponad 20 zł.

Dla użytkowników e-papierosów przewidziano szczególnie wysokie podwyżki. Podatek akcyzowy na płyny do tych urządzeń wzrośnie o 75 proc. w 2025 roku, 50 proc. w roku 2026 i 25 proc. w 2027 roku. Koszty ponoszone przez użytkowników wyrobów nowatorskich wzrosną do 19,04 złotych za paczkę, a e-papierosów do 23,64 złotych za płyn.