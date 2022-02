"Polski Ład powinien trafić do kosza". Jarosław Gowin ocenia rewolucję podatkową PiS

- Wielokrotnie przestrzegaliśmy, że to, co nazywane jest Polskim Ładem, w rzeczywistości okaże się antypolskim chaosem. Tak się właśnie dzieje. Chcemy po raz kolejny zaapelować do rządu, aby jak najszybciej umieścić Polski Ład tam, gdzie jego miejsce: w koszu - mówił w sobotę w Poznaniu Jarosław Gowin, były szef resortu nauki, resortu rozwoju i wicepremier w rządzie PiS.