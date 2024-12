Raport CASE: branża tytoniowa w Polsce przyniosła budżetowi państwa 38,6 mld zł w 2023 roku

Jesteśmy wiodącym graczem w Unii Europejskiej

W zakresie produkcji surowca tytoniowego Polska zajmuje trzecie miejsce w Unii Europejskiej (po Włoszech i Hiszpanii), odpowiadając za 18,1% unijnej produkcji. W kraju działa około 3,5 tys. gospodarstw uprawiających tytoń, zatrudniających łącznie około 20 tys. osób. Liczba miejsc pracy w sektorze tytoniowym i w sektorach z nim powiązanych to 28,9 tys. w przeliczeniu na pełne etaty. Liczba osób, których praca ma związek z wyrobami tytoniowymi, to ok. 560 tys.