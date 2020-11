Ministerstwo bierze się za upraszczanie VAT. Projekt z zielonym światłem

Chcąc uprościć polskie prawo podatkowe, Ministerstwo Finansów zaproponowało nowelizację dwóch ustaw: o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Prawa bankowego. Pierwszym i podstawowym elementem "pakietu uproszczeń" jest SLIM VAT.

SLIM VATto akronim utworzony ze słów "simple, local i modern".

Zgodnie z tą myślą, podatek ma być prosty w obsłudze i dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje. Ministerstwo przedstawia go jako "pakiet uproszczeń będący odpowiedzią na zgłaszane MF oczekiwania przedsiębiorców". A jakie to potrzeby? Aby odpowiedzieć na to pytanie, resort zlecił audyt przepisów.

- To czego najbardziej potrzebują, to skrócenie do minimum czasu, jaki poświęcają na wypełnianie obowiązków podatkowych. W MF zrobiliśmy audyt obowiązków podatników, tak by wyeliminować lub zredukować te, które stanowią barierę dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości” – powiedział przed kilkoma miesiącami minister finansów Tadeusz Kościński, komentując wnioski.

SLIM VAT po pierwszym czytaniu

W czwartek sejmowa komisja finansów publicznych poparła rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający m.in. pakiet uproszczeń, tzw. Slim VAT. Przegłosowano poprawki, głównie redakcyjne - informuje PAP.

Dzień wcześniej projekt trafił do pierwszego czytania w Sejmie. Reprezentujący resort wiceminister Jan Sarnowski powiedział, że cechą charakterystyczną polskiej gospodarki jest rozbudowany sektor małych i średnich przedsiębiorstw, a rządowi zależy na tym, "by sukcesywnie usuwać z ich drogi jak najwięcej formalności".

- Z tego właśnie powodu Ministerstwo Finansów rozpoczęło stały audyt rozwiązań VAT-owskich pod kątem problemów, jakie wywołują w codziennym stosowaniu. Audyt ma charakter permanentny. Chcemy, aby cyklicznie, raz na pół roku, ministerstwo prezentowało kolejną ustawę upraszczającą przepisy VAT-owskie i zdejmującą z firm nadmierne i kłopotliwe obowiązki - zapowiedział.

Ministerstwo wypowiada się w samych superlatywach

Projekt ministerstwa zawiera uproszczenia w fakturowaniu, przy eksporcie i w zakresie obliczania kursów walut. I tak, jeżeli przedsiębiorca umówił się na zapłatę w walucie obcej, to nie będzie musiał obliczać jej kursu na różnych zasadach dla podatków dochodowych i VAT-u. Będzie mógł to zrobić raz dla obu podatków. O miesiąc przedłużony zastał termin przeznaczony na VAT-owskie rozliczenie faktur – z 3 do 4 miesięcy. O pozostałych ułatwieniach przewidzianych przez SLIM VAT piszemy szerzej w tym tekście.

