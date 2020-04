Tarcza antykryzysowa. Podatki za ubiegły rok musisz zapłacić do 1 czerwca. Inaczej zapłacisz odsetki

Nie będzie mandatów, grzywien czy odsetek ustawowych, jeśli spóźnimy się z wysłaniem zeznań podatkowych: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 za 2019 r. Ustawowo powinniśmy to zrobić do 30 kwietnia 2020 r. Rząd specustawą z 18 kwietnia 2020 r. wydłużył nam jednak czas na rozliczenie o miesiąc.

By nie zostać ukaranym, należy jednak spełnić łącznie dwa warunki: złożyć deklarację oraz zapłacić należny podatek do 1 czerwca 2020 r.

PIT 2020 później niż zwykle. Minister tłumaczy, do kiedy trzeba się rozliczyć

– Jeśli podatnik wywiąże się z obu warunków łącznie, to zeznanie złożone po 30 kwietnia, ale przed 1 czerwca 2020 r. będzie automatycznie traktowane jako czynny żal i nie będziemy wszczynać wobec takiej osoby postępowania lub w jakikolwiek sposób karać. Nie będą też pobierane odsetki – zapewnia Paweł Jurek, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. Jeszcze w tym tygodniu MF wyda rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru odsetek w takiej sytuacji

Ulgi i odpisy w maju bez zmian

Składając zeznania w maju, będziemy mogli również korzystać ze wszystkich ustawowych ulg i odpisów.

Przypomnijmy tylko te najważniejsze. To np. ulga na dziecko odliczana od podatku (1112,04 zł na pierwsze dziecko, po spełnieniu kryteriów ustawowych, itd.) oraz odliczenia od dochodu takie jak: ulga termoizolacyjna (do 53 tys. zł.),

wpłaty na IKZE (nie więcej niż 5718 zł), ulgi na leki (koszt miesięczny minus 100 zł) i sprzęt rehabilitacyjny (100 proc. wydatków), darowizny na cele charytatywne i działalność Kościoła (do 100 proc.), internet (do 760 zł), czy ulga na samochód (2280 zł).

Ponadto do 6 proc. dochodu mogą odliczyć honorowi krwiodawcy oraz osoby, które poniosły wydatki z tytułu edukacji zawodowej. Ta ostatnia ulga to nowość, której wcześniej nie było.

1 proc. podatku po terminie

Co ważne, składając PIT w maju będziemy mogli zdecydować, na co ma być przeznaczony nasz 1 proc. podatku. Obowiązujące przepisy stanowią, że z przywileju takiego może skorzystać tylko ten podatnik, który rozliczył się w ustawowym terminie, czyli do 30 kwietnia 2020 r., jednak specustawa, która weszła w życie 18 kwietnia 2020 r., to zmieniła.

Na rozliczenie mamy więc teoretycznie jeszcze ponad miesiąc. Warto jednak pamiętać, że urzędy skarbowe nie przyjmują interesantów i nie podają telefonicznie żadnych wartości przychodów czy opłaconych podatków za 2018 r.

To może być istotne utrudnienie, jeśli nie archiwizujemy deklaracji z poprzednich lat, a chcielibyśmy rozliczyć się elektronicznie wysyłając w tym roku e-PIT.

E-deklaracja. Brakuje przychodu za 2018 r.?

Zarówno na platformie e-pity.pl, jak i na platformie rządowej w programie "Twój e-PIT" ( www.podatki.gov.pl), by zalogować się do systemu, trzeba, poza danymi osobowymi, wpisać jeszcze kwotę przychodu za 2018 r. oraz wielkość nadpłaty lub zapłaconego podatku za ten rok. Problem pojawia się, gdy te dane nam się zagubiły lub ich nie mamy. System nas nie przepuści dalej.

W urzędzie skarbowym telefonicznie nikt nam ich nie poda. To dane ściśle chronione. W razie kłopotów pozostaje złożenie tradycyjnej papierowej deklaracji i wysłanie jej pocztą lub wrzucenie do specjalnej urny, która stoi przed każdym urzędem skarbowym.

Możemy też spróbować odtworzyć potrzebne nam kwoty z PIT-ów 11 za 2018 r., które przysłali nam pracodawcy.

Uwaga! Elektroniczne rozliczenie się z fiskusem skraca czas oczekiwania na zwrot nadpłaty do 45 dni. Jeśli PIT wyślemy pocztą, na pieniądze poczekamy nawet do trzech miesięcy.

Kary dla spóźnialskich

A co jeśli deklarację złożymy do 1 czerwca 2020 r.? Nie ma wielkiego nieszczęścia, o ile zapłacimy należny podatek do końca maja 2020 r. Fiskus sam rozliczy nas, ale bez uwzględnienia należnych ulg czy odpisów. Dlatego tak ważne jest sprawdzenie w systemie ministerstwa finansów, czy wszystkie wprowadzone tam dane są poprawne i ewentualne ich skorygowanie.

Dużo gorzej, jeśli jesteśmy winni urzędowi skarbowemu pieniądze i spóźnimy się z ich wpłatą. Automatyczny czynny żal po 1 czerwca nas już nie obejmie. Będziemy musieli napisać pismo i wyjaśnić urzędowi skarbowemu, dlaczego się spóźniliśmy.

Jeśli to urząd skarbowy pierwszy się do nas zgłosi, będzie mógł nas ukarać mandatem lub grzywną. Wysokość kary zależy od wysokości należnego podatku. Może ona wynieść od 1/10 do maksymalnie 20-krotności wynagrodzenia miesięcznego (czyli od od 225 do 45 tys. zł).

Poza tym dojdą jeszcze odsetki (8 proc. w skali roku). Jeśli przekroczą one kwotę 8,70 zł, urząd skarbowy je od nas wyegzekwuje, ale poniżej tej sumy nic nie dopłacimy.

