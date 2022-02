Znany ekonomista wprost: "To propaganda ekonomiczna"

Tarcza antyinflacyjna niesie za sobą obniżkę podatku VAT m.in. na artykuły żywnościowe czy na paliwa na stacjach. Przedsiębiorcy mają obowiązek informowania o niższych stawkach daniny przy kasie. - Są obniżane podatki akcyzowe, które przedtem były podnoszone, dlatego, że mamy ciągły deficyt budżetowy i rosnący dług publiczny. Problem polega na tym, że jeśli akcyzę zniesiemy po stronie końcowych produktów, to wcale nie znaczy, że to samo dzieje się po stronie podaży. Obniżając cenę końcową, obniżamy de facto marżę producentów, co zresztą sami zainteresowani podkreślają. Nie można patrzeć na jedną stronę gospodarki, czyli na konsumpcję, a nie patrzeć na to, jakie są skutki tych zmian po stronie wytwarzania. Jedno musi być powiązane z drugim - punktuje rządzących prof. Jerzy Hausner, były wicepremier i minister gospodarki. Same informacje o obniżce podatków, którymi władza karmi nas na billboardach i na reklamach przy kasach, nazywa "propagandą ekonomiczną". W...