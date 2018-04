Nadpłata PIT. Nie każda trafi do Twojej kieszeni

Fot. pixabay.com / jarmoluk / CC0 Nadpłatę PIT można odebrać osobiście, otrzymać przekazem pocztowym lub przelewem na konto

Nadpłata PIT wynika z wpłacenia zbyt wysokich lub nienależnych fiskusowi zaliczek na poczet podatku dochodowego. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy podatnik zwrotu nie otrzyma.

Nadpłata w rozliczeniu rocznym PIT

Nadpłata PIT występuje, gdy na rzecz podatnika w ciągu roku podatkowego zostały wpłacone nienależne lub wyższe zaliczki na podatek dochodowy, niż w rzeczywistości należą się fiskusowi. Takich sytuacji może być kilka. Najprostszym przykładem jest wspólne rozliczenie PIT małżonków, gdy dochód jednego, po zsumowaniu i podzieleniu na pół, obniża próg podatkowy drugiego. Wysokie nadpłaty PIT dotyczą również osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych z przeniesieniem praw autorskich, ponieważ z tego tytułu korzystają one z korzystnych odliczeń. Również ulgi, na przykład ulga prorodzinna, skutkują nadpłatą podatku.

Zwrot nadpłaty podatku PIT następuje po złożeniu przez podatnika odpowiedniego formularza i dokonaniu ewentualnych korekt. Urząd skarbowy ma 90 dni od momentu wydania potwierdzenia dostarczenia zeznania PIT, żeby oddać nadpłaconą kwotę podatku. Istnieje kilka dróg odebrania zwrotu. Tradycyjne to odbiór osobisty oraz przekaz pocztowy. W drugim przypadku należy liczyć się z tym, że kwota nadpłaty PIT zostanie pomniejszona o koszt wysyłki. Możliwy jest także zwrot nadpłaty PIT na konto. Numer rachunku bankowego należy jednorazowo podać w załączniku ZAP-3. Jeśli numer konta się zmieni, to także właściwy druk do sporządzenia korekty.

Ewentualny zwrot podatku to miły bonus na nowy rok. Warto jednak pamiętać, że nie w każdym przypadku można na dodatkowy zastrzyk gotówki liczyć.

Nadpłata PIT a zaległe mandaty

Jeśli w ciągu roku podatnik dostał mandat i zaniechał jego opłacenia, musi wiedzieć, że skarbówka ma pełne prawo do upomnienia się o należne jej pieniądze. Oznacza to, że każda nadpłacona kwota podatku pokryje należności, a podatnik nie otrzyma zwrotu nadpłaty PIT, dopóki płatności nie zostaną uregulowane. Jeśli natomiast zwrot będzie wyższy niż wysokość mandatu, podatnik otrzyma jedynie pozostałą część kwoty. Taka sytuacja ma miejsce nie tylko w przypadku mandatów, ale również każdego innego niespłaconego zobowiązania podatnika wobec fiskusa.

Zwrot nadpłaty PIT dla komornika

Podatnik, który posiada długi, a jego majątek został zajęty przez komornika, również może zapomnieć o otrzymaniu zwrotu nadpłaty podatku PIT. Komornik ma bowiem prawo do zajęcia należnej zadłużonemu podatnikowi kwoty. Może się to stać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest pobranie środków pieniężnych z zajętego konta bankowego, drugim natomiast bezpośrednie zwrócenie się komornika o należności do urzędu skarbowego.

Zbyt niska kwota nadpłaty PIT

Z niewypłaceniem nadpłaty podatku PIT musi liczyć się także osoba, której zeznanie podatkowe wskazało na zwrot niższy niż 8,70 zł. Nie ma jednak powodów do zmartwień. Kwota ta zostanie wstrzymana i w kolejnych rozliczeniach pokryje ewentualne niedopłaty.

Warto także wspomnieć, że jeśli zwrot nadpłaty PIT wyniesie mniej niż 23,20 zł, czyli kwotę równą dwukrotności kosztów upomnienia w podatkowym postępowaniu egzekucyjnym, odbiór nadpłaty będzie możliwy jedynie w kasie właściwego urzędu skarbowego.