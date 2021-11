22. Banking Forum & 18. Insurance Forum | 25 – 26 października 2021 r.

Jakie są priorytety sektora bankowego w nowej rzeczywistości? Na pytanie odpowiedzieli prelegenci minionego Banking & Insurance Forum.

Leszek Skiba, Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

Priorytety sektora będą odpowiedzią na stojące przed nim wyzwania, które, jak sądzę, Bank Pekao dobrze zdefiniował w swojej strategii. Pierwsze to cyfrowa transformacja, konieczna nie tylko dla wygody cyfrowych rozwiązań dla klientów, ale i wynikająca z rosnącej konkurencji fintechów czy bigtechów. Pekao zamierza przyspieszyć transformację technologiczną, wykorzystać migrację klientów do kanałów zdalnych i skokowo zwiększyć poziom automatyzacji operacji.

Cyfryzacja to również w dużej mierze walka o efektywność, którą można uznać za drugi z priorytetów. Efektywność poprawia się dzięki cyfryzacji, ale wynika też z uporządkowania procesów zarządzania na każdym poziomie, wyjścia naprzeciw oczekiwaniom klientom, z elastyczności reagowania na dynamiczne otoczenie.

Trzecie wyzwanie i zarazem priorytet to gotowość banków do udziału w energetycznej transformacji de facto "zielonej rewolucji", która będzie musiała być sfinansowana przy ich udziale. Szacuje się, że w perspektywie najbliższych 20 lat w Polsce trzeba będzie wydać na ten cel 1,6 bln zł. Bank Pekao zakłada, że tylko do 2024 r. zorganizuje finansowanie nowych projektów zrównoważonych na 30 mld zł.

Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu, Bank Millennium

Patrząc w przyszłość jestem optymistą. Banki są w stanie stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom. Do najpoważniejszych z nich zaliczyłbym nadmierne obciążenia podatkowe, wciąż nierozwiązany problem kredytów frankowych, nadużywanie pojęcia abuzywności zapisów umownych oraz sprostanie europejskim wytycznym klimatycznym dotyczących ekspozycji biznesu na ryzyko środowiskowe.

Ubiegły rok pokazał, że koronawirus i cyfrowa transformacja, które na początku stanowiły wyzwanie, stały się potem szansą na zwiększenie tempa digitalizacji i migracji klientów do kanałów cyfrowych. Dziś znaczna część sprzedaży produktów bankowych odbywa się w kanałach cyfrowych i rozwijanie tej umiejętności powinno być traktowane priorytetowo. Banki będą też musiały radzić sobie coraz lepiej z transformacją w organizacje Data Driven, bazujące na zaawansowanej analityce i wykorzystywaniu zgromadzonych danych. Jest to kwestia personalizacji, a właściwie hiperpersonalizacji, która w ramach przyśpieszenia cyfrowego rozwija się więcej niż dynamicznie. Celem banków powinna być sytuacja, w której każda interakcja z klientem jest dopasowana do jego aktualnych potrzeb oraz odbywa się we właściwym miejscu i czasie.

Radosław Kwiecień, Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Sektor bankowy stoi przed poważnymi technologicznymi wyzwaniami, np. postępującą cyfryzacją usług, rozwojem sektora fintech oraz nowymi i wciąż nie do końca zdefiniowanymi wymogami dotyczącymi ESG.

Wyzwania konkurencyjne i regulacyjne zastają nas w sytuacji, w której od banków oczekuje się aktywnego wsparcia gospodarki powracającej do równowagi po pandemii poprzez zwiększenie akcji kredytowej. Banki powinny też w dużym stopniu skierować akcję kredytową na inwestycje o charakterze strategicznym – czy to te związane z rozwojem infrastruktury, czy też transformacją gospodarki do modelu zrównoważonego i innowacjami. Te kierunki wymagają zwiększonego apetytu na ryzyko w bankach. Aby to osiągnąć, konieczne jest wykreowanie rozwiązań systemowych, np. o charakterze gwarancyjnym, które pozwolą bankom odpowiedzieć na wyzwania gospodarcze.

Kreowaniem rozwiązań systemowych zajmuje się właśnie Bank Gospodarstwa Krajowego, który współpracuje z całym sektorem bankowym. Wspólnie z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi realizujemy kilkanaście programów pomocowych, z których firmy skorzystały 150 tysięcy razy tylko w okresie pandemii. Jeden z programów gwarancyjnych – de minimis – pomógł utworzyć lub utrzymać prawie pół miliona miejsc pracy w okresie 8 lat. BGK, jako polski bank rozwoju, zapewnia bezpieczeństwo sektorowi finansowemu i tym samym przyczynia się do powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu.

Wojciech Hann, Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska

Niezmiennym priorytetem jest przystosowywanie swojej działalności do wymogów zrównoważonego rozwoju i kryteriów ESG. Jak powiedział podczas ceremonii otwarcia szczytu COP26 w Glasgow sir David Attenborough "Nowa rewolucja przemysłowa, napędzana milionami zrównoważonych innowacji, jest niezbędna i w zasadzie już się rozpoczyna." Tylko od nas zależy czy będziemy widzami, czy uczestnikami tej rewolucji.

Dlatego już coraz więcej instytucji finansowych oprócz ograniczania swojego wpływu na środowisko, bądź redukcji zaangażowania w inwestycje oparte na paliwach wysokoemisyjnych, aktywnie myśli o nowej ofercie zielonych produktów finansowych. My jako BOŚ nie poprzestając na tym, dążymy do tego by do 2023r. nasz portfel kredytowy był w 50 proc. zielony, a od 2030r. będziemy neutralni klimatycznie.

Innym ważnym aspektem jest też trwająca pandemia COVID-19, która wciąż ma ogromny wpływ na naszą rzeczywistość. Żyjemy w cieniu kryzysu ekonomicznego, dlatego coraz więcej ludzi aktywnie szuka sposobu na zabezpieczenie swoich środków, jednocześnie coraz bardziej zwracając uwagę na zielone i zrównoważone aspekty swoich relacji bankowych i ubezpieczeniowych. Dlatego istotnym zadaniem sektora finansowego jest zapewnienie stabilności i pobudzanie inwestycji. W tym kontekście wyróżnikiem BOŚ Banku jest nasza zielona oferta produktów finansowych.

Marcin Nedwidek, Prezes Zarządu, UNIQA

Na sektor ubezpieczeniowy, jak na większość sektorów gospodarki, duży wpływ ma dynamiczna sytuacja makroekonomiczna, która istotnie przekłada się na nasze środowisko biznesowe. Najwyższa od wielu lat inflacja ma kluczowe znacznie z punktu widzenia działalności zakładów ubezpieczeń. Wzrost cen towarów i usług przekłada się na wzrost kosztów odszkodowań, jak również wywiera presję na koszty administracyjne.

Niewątpliwie odczujemy także skutki reformy prawa podatkowego zaproponowanej w ramach Polskiego Ładu. Choć dziś nie jest jeszcze znany ostateczny kształt nowych przepisów to spodziewamy się wpływu na naszą działalność. Ważne z naszego punktu widzenia będzie także wspieranie gospodarki w odbudowie pocovidowej w kolejnym miesiącach.

Branża ubezpieczeniowa odczuwa również efekty wciąż trwającej pandemii koronawirusa, która zmieniła dotychczasowy system pracy ubezpieczycieli i kontaktów z klientami. Jeszcze większym wyzwaniem stało się zarządzanie kosztami, a równocześnie przyśpieszyły procesy cyfryzacji sektora.

Z kolei w dłuższej perspektywie wyzwaniem dla branży będzie coraz szersze włączanie czynników ESG do strategii biznesowych. Dziś już to obserwujemy i jest to proces, który będzie postępował.

Wywiad przeprowadzony został w ramach Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń: 22. Banking Forum oraz 18. Insurance Forum, które odbyło się 25 – 26 października 2021 r. w Warszawie.

