Czy warto decydować się na ubezpieczenie majątkowe – dowiedz się co sądzi ekspert

Czym jest ubezpieczenie majątkowe?

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia, czym właściwie jest ubezpieczenie majątkowe. To ten rodzaj polisy, który obejmuje swoim zakresem zarówno mienie, jak również odpowiedzialność cywilną społeczną i gospodarczą. Głównym celem ubezpieczenia mienia jest chronić nas przed kosztownymi skutkami nieszczęśliwych zdarzeń majątkowych. Bez dobrej polisy taki wypadek spowodowałby szkodę, którą bylibyśmy zobowiązani naprawić, finansując ją we własnym zakresie. Ochrona mienia w postaci ubezpieczenia majątkowego eliminuje tę ewentualność i pozwala nam dalej cieszyć się naszym majątkiem bez ryzyka jego utraty.

Ubezpieczenie majątkowe nie obejmuje jedynie ochrony naszego mienia sensu stricto. W stosunkowo dużym zbiorze polis definiowanych jako ubezpieczenie majątkowe znajdują się jeszcze tak popularne ubezpieczenia, jak ubezpieczenie komunikacyjne, ubezpieczenie pojazdu, ubezpieczenie turystyczne lub ubezpieczenie domu. Wszystkie te produkty, choć z pozoru różne, mają jedną wspólną cechę - chronią nas przed kosztownymi konsekwencjami nieszczęśliwych zdarzeń.

Co obejmuje ubezpieczenie majątkowe?

Jaki jest zakres ubezpieczenia majątkowego, którym powinniśmy się zainteresować? Ekspert do spraw produktów ubezpieczeniowych - Piotr Kortus w jasny sposób wyjaśnia kwestie doboru odpowiedniego ubezpieczenia:

"Nie ulega wątpliwości, że każdy z nas potrzebuje jasnej i transparentnej ochrony majątku - tego, na co tak ciężko pracujemy każdego dnia. Jednak kluczem do satysfakcji z produktu ubezpieczeniowego jest przede wszystkim jego szczegółowy zakres i rodzaj. Wybierzmy zatem taką polisę, która w precyzyjny sposób odpowiada na nasze potrzeby względem ochrony. A potrzeby te wynikają z wartości i rozmiaru posiadanego mienia oraz rozmiaru potencjalnych zagrożeń, które sami produkujemy dla osób trzecich- to w pierwszej kolejności. Zasobność portfela nie determinuje potrzeb, ona może jedynie zawęzić możliwości ich realizacji."

Spośród wielu oferowanych przez Phinance ubezpieczeń majątkowych najpopularniejsze to: ubezpieczenie turystyczne

ubezpieczenie komunikacyjne

ubezpieczenie nieruchomości

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Na tym oczywiście nie kończy się repozytorium znanych ubezpieczeń majątkowych. W zależności od naszych indywidualnych potrzeb możemy także objąć specjalną ochroną ubezpieczeniową nasze aktywa, takie jak drogocenne przedmioty, dzieła sztuki, biżuterię i wiele więcej.

To jednak o czym musimy pamiętać, to o fakcie, że nasz cały majątek jest mimo wszystko policzalny. Bez względu na to, co tracimy, z czasem będziemy w stanie pogodzić się z tym faktem i zmotywować się do tego, by zapracować na odkupienie sobie czy to samochodu, czy drogiego sprzętu. Co jednak ze szkodami względem osób trzecich? O tym nie myślimy zbyt wiele, a to właśnie tego typu zdarzenia statystycznie występują częściej niż pożar w mieszkaniu lub kradzież naszego telefonu. Jak poradzimy sobie z obowiązkiem dożywotniego opłacania czyjejś renty? W celu zabezpieczenia się przed takim nieszczęśliwym wypadkiem warto zainteresować się ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym.

Czy warto zdecydować się na ubezpieczenie majątkowe?

Czy powinniśmy na poważnie zainteresować się ubezpieczeniami majątkowymi? Prawda jest taka, że w wielu przypadkach nie mamy zbyt dużego pola manewru. Doskonałym przykładem jest ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu lub ubezpieczenia branżowe. W pierwszym przypadku ubezpieczenie OC samochodu stanowi warunek konieczny, który warunkuje prawną możliwość poruszania się pojazdem. W drugim przypadku natomiast wiele przedsiębiorstw już na etapie rejestrowania działalności musi przedłożyć potwierdzenie ochrony ubezpieczeniowej. Przykładem może być biuro rachunkowe lub działalność rolnicza.

W innych przypadkach jednak decyzja o zakupieniu produktu ubezpieczeniowego należy do nas. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest to ten rodzaj ochrony, z którego nie warto rezygnować. Własne mieszkanie, które stanowi największy składnik majątku? Wymarzone wakacje w odległym kraju? Z pewnością podświadomie wypieramy ewentualność wystąpienia nieszczęśliwych wypadków. Te jednak zdarzają się każdemu, dlatego eliminujemy ich przykre skutki, stawiając na pewną ochronę ubezpieczenia majątkowego.

Jak zadbać o odpowiednie zabezpieczenie swojego mienia?

Potrzeba wyposażenia się w polisę ubezpieczeniową obejmującą ochroną różne składniki majątku nie powinna podlegać dyskusji. To jednak, co powinno nas interesować, to cena takiego ubezpieczenia. Nie jest wcale powiedziane, że najdroższe ubezpieczenia to te, które oferują nam najlepszą ochronę.

