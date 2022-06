Krzysztof Mleczak zamyka okres 40-letniej kariery zawodowej na rynku ubezpieczeniowym, żegnając się z GRUPĄ EXITO

GRUPĘ EXITO zostawiam nie tylko w bardzo dobrych rękach, ale także w przełomowym momencie związanym z rozwojem naszej spółki. 24 lutego br. exito stało się oficjalnie częścią jednej z największych w Europie, niezależnych grup brokerskich PIB Group, co było kolejnym etapem starannie zaplanowanej strategii rozwoju naszej grupy. W polskich strukturach PIB Group jest także wrocławski broker WBD S.A., a więc jeden z największych polskich brokerów ubezpieczeniowych, z którym również powiązane są nasze spółki. Jestem głęboko przekonany, że Marcin Wróblewski jako współtwórca strategii rozwoju GRUPY EXITO będzie kontynuował zapoczątkowane przez nas konsolidacyjne działania, dbając jednocześnie o dalszy rozwój całej grupy oraz o satysfakcję naszych klientów – powiedział Krzysztof Mleczak.

Krzysztof Mleczak to jedna z najbardziej wpływowych i rozpoznawalnych postaci świata ubezpieczeń. Z rynkiem związany jest od 1993 roku. W tym czasie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, poczynając od agenta ubezpieczeniowego w jednej z największych korporacji agencyjnych w Polsce, poprzez Dyrektora Departamentu Sprzedaży w GERLING Polska, do funkcji Wiceprezesa Zarządu WARTA ŻYCIE S.A., którą sprawował w latach 1998- 2005. Następnie, w latach 2000-2005 był także doradcą Prezesa Zarządu TUiR WARTA S.A. Pełnił funkcje członka rad nadzorczych wielu instytucji finansowych. Był delegatem POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ do Europejskiej Komisji Ubezpieczeń w Paryżu jako koordynator ds. integracji polskiego rynku ubezpieczeń z Unią Europejską. Od 2006 roku założyciel i główny udziałowiec firm zajmujących się zarządzaniem ryzykiem ubezpieczeniowym przedsiębiorstw, doradztwem i pośrednictwem ubezpieczeniowym (broker). Specjalizował się w budowie i restrukturyzacji strategii zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym i optymalizacji kosztów ubezpieczenia przedsiębiorstw i grup kapitałowych w zakresie audit risk, risk control i loss control.