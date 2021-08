Polisa tańsza nawet o połowę? Oto, co zrobić, by wydać mniej na ubezpieczenie

Paweł Wrabec, wieloletni dziennikarz ekonomiczny, obecnie przedsiębiorca, co roku ubezpiecza auto w pakiecie, łącząc OC z Auto-Casco (AC). Dzięki znajomości zasad, którymi kierują się firmy brokerskie, za swoją polisę każdego roku płaci mniej. Suma ubezpieczenia pozostaje natomiast na tym samym bądź niewiele niższym poziomie.

– Wykupując samodzielnie polisę większość klientów zdaje się na łaskę i niełaskę doradcy, w zasadzie sprzedawcy, co powoduje, że płacą więcej, niż by mogli – przyznaje Wojciech Rabiej, szef platformy z ofertami Porówneo.pl. – Polisa nie jest produktem ze sztywną, niepodlegającą negocjacjom, ceną detaliczną. To umowa, której warunki mogą zostać, w pewnych granicach, zmienione – dodaje.