PolisaOnline.pl – innowacyjne rozwiązania w branży ubezpieczeniowej, wykorzystujące najnowsze technologie dla usprawnienia i ułatwienia procesu zakupu polisy

Zmiana sposobu zakupów ubezpieczeń komunikacyjnych i nieustanna potrzeba sprostania oczekiwaniom klientów, są motorem napędowych do wprowadzania innowacji w branży ubezpieczeniowej. Klienci poszukują szybkich i sprawdzonych rozwiązań, wykorzystujących narzędzia, które są dla nich proste w obsłudze, dzięki którym płynnie poruszają się w codziennym życiu. Szybki rozwój sztucznej inteligencji, jak i możliwość załatwienia najważniejszych spraw na smartfonie sprawiły, że również w tej dziedzinie potrzebne jest wprowadzenie niedostępnych do tej pory w Polsce rozwiązań, które usprawnią proces zakupu.

Polisaonline.pl to miejsce zakupu ubezpieczenia OC, wykorzystujące połączenie dwóch kompatybilnych technologii. Pierwszą z nich jest sztuczna inteligencja OpenAI. Przez cały proces określenia potrzeb klienta, doboru odpowiedniej oferty, po sformalizowanie zakupu i płatność przeprowadza Ola, Wirtualna Asystentka Ubezpieczenia. Jest to zaawansowany chat bot, który zadaje konkretne pytania, analizuje odpowiedzi klienta, generując najlepszą dostępną ofertę, dopasowaną do jego potrzeb. Usługa dostępna jest na polskim rynku od sierpnia tego roku, a zakup ubezpieczenia dokonać można 24h/7, bez ograniczeń ze względu na miejsce przebywania klienta.