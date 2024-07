Pracownicy chcą opieki medycznej. Ubezpieczenie grupowe wśród pożądanych benefitów

Zdrowie – własne i najbliższych – od lat pozostaje na pierwszym miejscu wśród priorytetów Polaków. Taki też wniosek płynie z badania przeprowadzonego w kwietniu na zlecenie Wirtualnej Polski przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Na zdrowie jako najważniejszą życiową wartość wskazało 79 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się rodzina (78 proc.), a na trzecim – spokój (35 proc). Co ciekawe, zaledwie 22 proc. respondentów stwierdziło, że najbardziej ceni pieniądze.

Kwestie zdrowotne dominują także w wynikach badań, które dostarczają informacji, czego Polacy oczekują od swoich pracodawców. Według przygotowanego przed dwoma laty sondażu Ariadna dla Gazeta.pl niemal 75 proc. respondentów uważa, że pożądany pracodawca to taki, który zapewnia abonament medyczny, ubezpieczenie na życie (72 proc.), ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (70 proc.) czy świadczenie emerytalne (61 proc). Czas pandemii, a także niepewność związana z wybuchem wojny w Ukrainie sprawiły, że coraz więcej pracowników uznaje benefity związane ze zdrowiem za bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie niż podwyżka czy premia.

Benefity dostosowane do jednostki

Zmieniający się styl życia Polaków sprawia, że rynek benefitów dynamicznie się rozwija. Pracodawcy starają się oferować pracownikom wszelkie pozapłacowe profity, która mają przyciągnąć ich do pracy w danym miejscu lub nakłonić do pozostania w firmie, a przede wszystkim pokazać, że dbają o nich i ich najbliższych.

W przytoczonym badaniu OBP Ariadna ponad 70 proc. osób zadeklarowało, że przy wyborze firmy ważna jest dla nich możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego. To jedna z najbardziej popularnych form pracowniczych dodatków pozapłacowych. Pracodawca zawiera umowę ubezpieczeniową z towarzystwem ubezpieczeniowym na rzecz swoich pracowników, a ci dobrowolnie mogą zostać objęci ubezpieczeniem. Firma ponosi koszty ubezpieczenia lub pokrywa ich część.

I coraz więcej podmiotów w Polsce decyduje się na wprowadzenie takiej formy benefitu. Według raportu Sedlak & Sedlak "Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników" w 2022 r. już 91 proc. firm oferowało świadczenia medyczne, a 85 proc. polisy na życie. Badania dotyczące rynku pracy pokazują, że pracownicy, którzy czują się zabezpieczeni w zakresie opieki zdrowotnej, są bardziej zaangażowani w swoje obowiązki oraz rzadziej zmieniają miejsce pracy.

Szansę na znalezienie i utrzymanie dobrego specjalisty mają dziś jednak firmy, które nie tylko zapewniają benefity zdrowotne, ale gwarantują dużo więcej, bo odpowiednio spersonalizowane programy dotyczące życia i zdrowia. W raporcie Delloite "Insurance Outlook 2023" czytamy, że model "one size fits all" (z ang. jeden rozmiar dla wszystkich) przestaje się sprawdzać. Sama ochrona życia i jednakowe ubezpieczenie dla całej kadry to już zdecydowanie za mało.

Pracownicy oczekują programów odpowiadających ich preferencjom, stylowi życia czy sytuacji rodzinnej. Na te potrzeby odpowiada Unum – firma ubezpieczeniowa z niemal 200-letnią tradycją. Od 1848 r. działa w USA, a więc na najbardziej rozwiniętym rynku ubezpieczeniowym na świecie. W naszym kraju firma Unum obecna jest od ponad 20 lat (od 2018 r. pod nazwą Unum Życie). Przez ten czas ubezpieczyła ponad 430 tys. Polaków i ponad 7 tys. przedsiębiorstw.

Ubezpieczenia grupowe korzyścią dla obu stron

Unum Życie oferuje pełen zakres ubezpieczeń grupowych, zapewniając korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcy.

"Program Ochrona Premium to rozwiązanie uszyte na miarę każdej firmy i daje możliwość dopasowania ochrony do indywidualnych potrzeb pracowników. Firma, która decyduje się na oferowanie takich benefitów, zyskuje lojalność pracowników, co przekłada się na ich mniejszą rotację. Co istotne, ubezpieczenie zapewnia nie tylko wypłatę świadczenia pracownikowi, ale też w niektórych sytuacjach dostęp do lekarzy, badań, konsultacji, rehabilitacji. Szybki dostęp do profesjonalnej opieki medycznej wpływa na krótszą absencję chorobową w zespole." – dodaje Joanna Grudnik, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych.

Ubezpieczenie grupowe w Unum gwarantuje m.in. krótką listę wyłączeń odpowiedzialności i limitów, szeroki zakres ochrony (choroby cywilizacyjne i leczenie specjalistyczne), świadczenia medyczne uzupełniające oraz możliwość dopasowania ochrony do indywidualnych potrzeb. To nie tylko wypłata świadczenia, ale również pomoc w profilaktyce, diagnozie, leczeniu, a także powrocie do zdrowia.

Polisa składa się z Pakietów podstawowych uzgodnionych z pracodawcą (ochrona pracowników i ich bliskich) oraz Pakietów dodatkowych, które we własnym zakresie może dokupić każdy ubezpieczony. Co więcej, z myślą o właścicielach firmy, członkach zarządu i kluczowych menedżerach został stworzony Pakiet VIP, który gwarantuje wysokie sumy ubezpieczenia.

Decydując się na Pakiety dodatkowe, można skorzystać z wyboru spośród ośmiu wariantów, które uwzględniają najczęstsze potrzeby pracowników: U-chroni Życie pomoże zabezpieczyć finansowo przyszłość bliskich ubezpieczonego w przypadku jego śmierci.

pomoże zabezpieczyć finansowo przyszłość bliskich ubezpieczonego w przypadku jego śmierci. U-chroni Zdrowie zapewnia dostęp do świadczeń medycznych oraz pieniądze, które można przeznaczyć na pokrycie kosztów leczenia.

zapewnia dostęp do świadczeń medycznych oraz pieniądze, które można przeznaczyć na pokrycie kosztów leczenia. U-chroni Dziecko to wsparcie finansowe i pomoc medyczna w postaci badań, dodatkowych konsultacji medycznych w razie wypadku lub choroby dziecka.

to wsparcie finansowe i pomoc medyczna w postaci badań, dodatkowych konsultacji medycznych w razie wypadku lub choroby dziecka. U-chroni Onkologicznie pomoże w przypadku zdiagnozowania u ubezpieczonego nowotworu. Unum wypłaci pieniądze oraz zapewni szereg usług i badań medycznych przydatnych podczas leczenia.

pomoże w przypadku zdiagnozowania u ubezpieczonego nowotworu. Unum wypłaci pieniądze oraz zapewni szereg usług i badań medycznych przydatnych podczas leczenia. U-chroni Serce zapewnia wypłatę pieniędzy oraz dostęp do usług i badań medycznych w razie zdiagnozowania chorób kardiologicznych. Ubezpieczony raz w roku bez skierowania może też wykonać badania diagnostyczne, które mogą pomóc wykryć chorobę na wczesnym jej etapie.

zapewnia wypłatę pieniędzy oraz dostęp do usług i badań medycznych w razie zdiagnozowania chorób kardiologicznych. Ubezpieczony raz w roku bez skierowania może też wykonać badania diagnostyczne, które mogą pomóc wykryć chorobę na wczesnym jej etapie. U-chroni Aktywnych to wsparcie finansowe oraz szybki dostęp do szeregu usług i badań medycznych przydatnych podczas leczenia po wypadku (np. w trakcie jazdy na nartach).

to wsparcie finansowe oraz szybki dostęp do szeregu usług i badań medycznych przydatnych podczas leczenia po wypadku (np. w trakcie jazdy na nartach). U-wspiera Życie w Zdrowiu zapewnia wypłatę pieniędzy w przypadku zachorowania na jedną z 9 chorób cywilizacyjnych. Dodatkowo w pakiecie dostępne są też badania diagnostyczne bez skierowania w kierunku cukrzycy i chorób tarczycy. Co ważne, Unum zorganizuje też wsparcie psychologiczne w przypadku diagnozy niektórych chorób psychicznych.

zapewnia wypłatę pieniędzy w przypadku zachorowania na jedną z 9 chorób cywilizacyjnych. Dodatkowo w pakiecie dostępne są też badania diagnostyczne bez skierowania w kierunku cukrzycy i chorób tarczycy. Co ważne, Unum zorganizuje też wsparcie psychologiczne w przypadku diagnozy niektórych chorób psychicznych. U-wspiera Zdrowe Nawyki to nielimitowany dostęp do telekonsultacji z lekarzami 19 specjalizacji, dostęp do badań profilaktycznych oraz konsultacji z dietetykiem.

Więcej o benefitach ubezpieczenia grupowego można znaleźć na stronie firmy Unum.

Płatna współpraca z Unum Życie