Rok 2024: Kluczowy czas dla embedded finance i ubezpieczeń samochodowych

Usługi embedded finance ewoluują, nowe rozwiązania obserwujemy w wielu branżach, dotyczą one coraz większej kategorii produktów. Jakich zmian możemy spodziewać się w przyszłości?

Mówi się, że teraźniejszość jest zakorzeniona w przeszłości… I właśnie to hasło doskonale oddaje związek między embedded finance a motoryzacją. Dla przykładu, już w latach dwudziestych ubiegłego wieku Chrysler oferował zakup samochodu w miesięcznych opłatach w połączeniu z ubezpieczeniem od kradzieży i spalenia. Chrysler pokrywał pełną sumę ubezpieczenia (kwotę ryczałtową) za wszystkie wyprodukowane do sprzedaży samochody.

Jednak na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych nadal istnieją spore wyzwania związane z połączeniem ubezpieczenia (np. jak w modelu AppleCare+) z produktem, w tym przypadku z pojazdem. Nieudana próba stworzenia takiego rozwiązania przez jednego z amerykańskich producentów samochodów pokazuje, że kluczowym elementem sukcesu takiego modelu ubezpieczenia jest efektywna obsługa szkód oraz wystarczająco duży portfel, aby móc sprawnie rozpatrywać te szkody, czego ewidentnie zabrakło w tym jednym przykładzie. Czyli można powiedzieć, że na rynku istnieją również negatywne doświadczenia.

W odniesieniu do zmian, których możemy się spodziewać, to uważam, że będą to przede wszystkim zmiany zachowań konsumentów oraz wzrost rynku. Coraz więcej osób korzysta z kanałów cyfrowych i mobilnych do przeprowadzania transakcji finansowych. Ponadto według szacunków ekspertów, rynek usług finansowych typu embedded może podwoić swoją wartość w ciągu najbliższych kilku lat.

Jakie czynniki, według Pana, najbardziej przyczyniają się do wzrostu sektora insurtech? Jakie technologie uważa Pan za kluczowe dla tego rozwoju?

Tutaj ponownie należy wrócić do głębokiej analizy rzeczywistych korzyści klienta oraz możliwości połączenia ich z produktem i/lub potrzebą. Insurtech to nie tylko nowoczesny model dystrybucji, ale także automatyzacja całego procesu zabezpieczania klienta przed niepożądanymi skutkami sytuacji nieprzewidzianych.

Dla mnie najbardziej ekscytujące jest to, jak technologia może przekształcić doświadczenie klienta. Wyobraź sobie, że jesteś w samochodzie i nagle uświadamiasz sobie, że potrzebujesz dodatkowego ubezpieczenia. Zamiast czekać do momentu, kiedy będziesz mieć możliwość to zrobić na komputerze lub telefonie, po prostu dotykasz ekranu wyświetlacza pojazdu i zawierasz polisę na miejscu.

Jeżeli chodzi o Toyotę, w kilku krajach UE wprowadziliśmy innowacyjne ubezpieczenie Full Hybrid Insurance (FHI), które oferuje nie tylko ochronę samochodu, ale także nagradza za wykorzystanie trybu elektrycznego (EV). Takie produkty ubezpieczeniowe mogą powstać wyłącznie dzięki unikalnym cechom i narzędziom, takim jak silnik hybrydowy, aplikacja MyT, coaching jazdy silnikiem hybrydowym. Dzięki temu obniżamy zużycie paliwa, a także składkę za odnowienie ubezpieczenia dla świadomych kierowców, co jest przykładem naszego zaangażowania w wykorzystanie mocy danych i technologii do przyczynienia się do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Jakie główne trudności napotyka Toyota Insurance Services przy wdrażaniu rozwiązań embedded? Jakie strategie są stosowane, aby te wyzwania przezwyciężyć?

W świecie ubezpieczeń Toyota Insurance Services jest już doświadczonym graczem w implementacji rozwiązań embedded. Właściwie robimy to od lat, choć kiedyś nazywano to affinity czy bancassurance. Produkty ubezpieczeniowe połączone z finansowaniem np. GAP i CPI są siłą napędową obu branż (ubezpieczeniowej i finansowej) i przynoszą największe korzyści klientom.

W motoryzacji embedded może oznaczać wiele różnych produktów np. autocasco, a nawet w pewnym sensie OC. Ale wyzwaniem dla nas jest fakt, że każde ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej musimy zakupić. W zależności od naszej aktywności, liczby dzieci czy prowadzenia działalności, powinniśmy posiadać większe zakresy ubezpieczeń i sami się w tym dobrze orientować. Gdyby ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej było połączone z produktem, moglibyśmy bardziej skupić się na aktywnym wybieraniu ubezpieczeń fakultatywnych, i wybierać to, co naprawdę potrzebujemy i co daje nam dodatkową wartość poza odpowiedzialność cywilną.

My, w Toyota Insurance Services, na pewno będziemy rozwijać naszą ofertę dodatkowych zabezpieczeń finansowań i tworzyć procesy, zarówno po stronie sprzedaży, jak i obsługi, coraz bardziej zsynchronizowane z produktami głównymi. Dla nas embedded oznacza, że nie tylko proces zakupu, ale również proces obsługi tego ubezpieczenia jest połączony z produktem (samochodem lub finansowaniem).

Jakie są najważniejsze wnioski z ostatnich zmian w branży ubezpieczeń samochodowych? Jakie nowe kierunki rozwoju przewiduje Pan dla Toyota Insurance Services w najbliższych latach?

Najlepiej w ramach bardzo ścisłego governance nad naprawami oraz odnowieniami. Aktualnie, z pełnym przekonaniem, kładziemy największy nacisk na sterowalność napraw. Tworzymy model, który gwarantuje, że naprawy są wykonywane wyłącznie w sieci serwisowej Toyota i Lexus. Wnioski są proste: naszym celem jest utrzymanie jakości i niezawodności przez wiele lat i cykli użytkowania pojazdów z naszej grupy. W tym właśnie mają pomagać ubezpieczenia.

W niektórych krajach Unii Europejskiej, już stworzyliśmy innowacyjne produkty UBI, które wykorzystują dane na temat stylu jazdy kierowców, wpływając na wysokość składki. To unikalne doświadczenie, które może otworzyć drogę do innych modeli, takich jak PAYD.

Jednak dla nas, w Polsce, dzisiaj najważniejsze jest utrzymanie dobrych relacji z naszymi partnerami ubezpieczeniowymi. Chcemy pokazać im, jak dużą wartość ma współpraca z naszą siecią naprawczą i jak ważne jest wykorzystanie kanału dystrybucji, jakim jest dealer samochodowy.

Rozmowa została zrealizowana w ramach 15. FinTech & InsurTech Digital Congress, który odbędzie się 14 czerwca 2024 r. w The Westin Warsaw Hotel.

Materiał sponsorowany przez MMC Polska

biznes finanse ubezpieczenia

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.