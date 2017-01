- Polska nigdy nie była w takim stanie zagrożenia, jeśli chodzi o dług publiczny. Z uwagi na widzimisię polityków wybiera się, co w Polsce powinno się rozwijać. Tak już było w socjalizmie i między innymi przez to on splajtował. To jest żałosne - mówi prof. Leszek Balcerowicz w programie #dzieńdobryPolsko.

Z jakich jeszcze powodów plan Morawieckiego to niewypał i dlaczego nie warto odwoływać się w nim do Józefa Piłsudskiego? Między innymi o tym w materiale wideo.