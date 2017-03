Polish Economic Forum na London School of Economics

W sobotę, 4 marca, na London School of Economics odbędzie się Polish Economic Forum – największa konferencja dotycząca Polski organizowana poza granicami kraju. Wydarzenie gromadzi ponad 500 polskich profesjonalistów pracujących w Wielkiej Brytanii oraz studentów uczących się na najlepszych brytyjskich uniwersytetach jak Cambridge, Oxford, University College London czy Imperial College. Organizatorami Forum są polscy studenci z London School of Economics, zrzeszeni w „LSE SU Polish Business Society” oraz The Boston Consulting Group, międzynarodowa firma doradztwa strategicznego, która od początku wspiera tę inicjatywę.

W ciągu kilku lat Forum, z projektu studenckiego, przerodziło się w największe wydarzenie gospodarcze i biznesowe, w którym uczestniczą przedstawiciele rządu, think tanków oraz kluczowych polskich firm. W sobotę na London School of Economics wystąpi Mateusz Morawiecki, który przyjeżdża na Forum od lat – najpierw jako prezes BZ WBK, a obecnie jako Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów. W debatach będą uczestniczyć Monika Wincel z zespołu Digital Transformation Taskforce w BCG w Londynie, Michał Krupiński, prezes PZU, Sebastian Kulczyk, prezes Kulczyk Investments, Adam Góral, prezes Asseco, Krzysztof Krawczyk, partner Funduszu CVC, Adam Ringier, szef sieci Green Caffee Nero, Mirek Godlweski, wieloletni prezes Netii a obecnie Senior Advisor w BCG, oraz Michał Borkowski, twórca platormy Brainly. Będą rozmawiać o tym, jak polskie firmy radzą sobie na zagranicznych rynkach, gdzie muszą stawić czoła potężnym międzynarodowym konkurentom oraz jak menadżerowie zapatrują się na wyzwania cyfrowej rewolucji.

Ważnym tematem rozmów będzie też zmieniająca się sytuacja geopolityczna w Europie – po ubiegłorocznym referendum Brexitowym kontynent czeka na wybory w Niemczech, Francji oraz Holandii. Dodatkowo Europa odczuwa zmiany układu sił pomiędzy USA, Chinami oraz Rosją. O geopolityce rozmawiać będą Jacek Bartosiak, autor książki „Eurazja i Pacyfik. O wojnie” związany z Instytutem Pułaskiego, Marek Matraszek z CEC Government Relations, oraz Agata Gostyńska-Jakubowska z londyńskiego Centre for European Reform.

Ważnym elementem Forum są lancze, na których prelegenci spotykają się z grupą ok. 10 studentów. To okazja do wymiany poglądów i rozmowy na ważne tematy – chociażby odnośnie planów zawodowych młodych Polaków uczestniczących w konferencji. Badania, prowadzone od lat przez BCG wśród studentów pokazywały, ze coraz więcej osób chciałoby w przyszłości wrócić i pracować w kraju. W 2015 r. taką chęć zadeklarowało 77 proc. uczestników Forum, w 2016 r. – aż 83 proc. Nie chodzi jednak o natychmiastowe powroty – większość ankietowanych studentów zapowiadała, że najpierw chcieliby przez kilka lat zdobyć doświadczenie zawodowe i dopiero potem planować powrót. Do Polski ciągnie ich tęsknota za krajem i rodziną, ale także wyższa jakość życia, niższe koszty utrzymania oraz mniej konkurencyjny rynek pracy.

Forum pokazuje, jak potrzebny jest dialog pomiędzy studentami z zagranicznych uczelni oraz polskimi firmami, których większość nie ma programów rekrutacji stworzonych z myślą o tej grupie. Te, które wykonały już pierwsze kroki – jak PKO Bank Polski – chwalą studentów za wiedzę, samodzielność i energię do działania, a jednocześnie dostrzegają, że dla nich najważniejszą kwestią są ambitne i wymagające projekty, które dają poczucie zmiany w organizacji. Firmą, która stworzyła systematyczny i ustrukturyzowany program rekrutacji absolwentów zagranicznych uczelni, jest The Boston Consulting Group. – Dzięki temu w zespole w Warszawie zatrudniamy absolwentów fizyki, inżynierii czy lingwistyki takich uczelni jak Oxford, Cambridge, LSE oraz Imperial College London – mówi Łukasz Rey, Dyrektor w BCG, który kieruje obszarem rekrutacji.

Wieczorem po konferencji uczestnicy Forum spotykają się na największym przyjęciu młodej Polonii – Polish Economic Forum Ball. – Dla liderów polityki i biznesu Forum tworzy okazję, żeby upomnieć się o młodych Polaków, którzy w Anglii zdobywają wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Powinni czuć, że niezależnie od tego, czy zdecydują się wrócić do kraju czy zostaną za granicą, Polska ma dla nich miejsce, a ich wiedza i kompetencje są potrzebne. Jestem pewien, że w ciągu kolejnych 2-3 lat z Forum wyrośnie wiele ciekawych i bardzo wartościowych projektów – mówi Franciszek Hutten-Czapski, Senior Partner i Dyrektor Zarządzający BCG, który w sobotę otworzy bal po Forum.

Informacja prasowa