Bliżej do powstania nowej drogi na Podkarpaciu. Zapadały decyzje ws. odcinka S19

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem koncepcji programowej 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy. Trasa jest częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia z Kłajpedy na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów na Bałkany.



Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Promost Consulting i IRP Biuro Projektów. - Dzisiaj podpisaliśmy umowę z tym konsorcjum. Czas na wykonanie zadania to 19 miesięcy. Koncepcja zostanie przygotowana wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrogeologicznym - poinformowała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

Przygotowanie koncepcji programowej dla ponad 10-kilometrowego odcinka będzie kosztowało ponad 6 mln zł.

Joanna Rarus podkreśliła, że w ramach zamówienia wykonawca przygotuje m.in. analizy i prognozy ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi i dokumentację bezpieczeństwa tunelu, który ma powstać w ramach tej inwestycji.

- Konsorcjum wykona też kompleksowe rozpoznanie geologiczne, przygotuje i opracuje opinię geotechniczną, dokumentację hydrogeologiczną oraz będzie prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk - zaznaczyła.

Koncepcja programowa, którą przygotuje konsorcjum, doprecyzuje dotychczas wypracowane przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Jak wyjaśniła rzeczniczka, koncepcja pomoże wybrać GDDKiA docelowe rozwiązania projektowe i technologię realizacji. - Uściśli również zakres rzeczowy i finansowy tej inwestycji - powiedziała Rarus.

Budowa odcinka S19 od Rzeszowa do Babicy będzie realizowana w systemie projektuj-buduj. W ramach tego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości ponad 1,3 km, pięciu estakad, wiaduktu oraz przejść dla zwierząt. Droga będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Dla kolejnego odcinka S19 od Babicy do Barwinka na granicy państwa przetarg na wykonanie koncepcji programowej ma być ogłoszony niebawem.

W sumie odcinek S19 od Rzeszowa do Barwinka będzie miał ponad 85 km długości. Szacunkowy koszt powstania tej trasy to ok. 9 mld zł. W ramach tego odcinka konieczna będzie budowa m.in. 4 tuneli i prawie 50 estakad.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ - południe we wschodniej części kraju. Ma przebiegać od przejścia z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku.