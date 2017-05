Sellin: abonament rtv jest anachroniczny. W 2018 r. przedstawimy nowy model

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

- Jeśli zapytać ludzi, czy chcą za coś płacić, to większość odpowie, że nie chce - Jarosław Sellin, wiceminister kultury w Sygnałach Dnia Polskiego Radia skomentował najnowszy sondaż Kantar Millward Brown przeprowadzony na zlecenie Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. Według sondażu, większość ankietowanych nie popiera zmian proponowanych przez rząd w związku z poborem abonamentu rtv.

- Uważamy jednak, że tak jak w innych krajach Europy płaci się na media publiczne, tak też powinno być u nas - dodał Jarosław Sellin. Stwierdził, że na razie w Polsce jest jednak inaczej, bo media publiczne utrzymywane są głównie z reklam.

- 13 proc. gospodarstw domowych płaci abonament, ale chyba nikt nie uwierzy, że tylko tyle ma telewizor. Wszyscy, którzy podpisali umowy z operatorami platform telewizyjnych i cyfrowych zrobili to, bo raczej mają telewizory. Dlatego chcemy bazy danych od operatorów, żeby wiedzieć, kto prawdopodobnie ten telewizor ma - wiceminister odniósł się do projektu nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych.

Nowelizacja ma poprawić ściągalność abonamentu przez włączenie dostawców usług telewizji płatnej do procesów rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów obowiązanych do wnoszenia opłat abonamentowych. Przygotowany przez resort kultury projekt został przesłany do konsultacji społecznych i międzyresortowych na początku marca.

Abonamentowa zapaść

Według informacji KRRiT na koniec 2016 r. z uiszczaniem opłat abonamentowych zalegało ponad 2 mln gospodarstw domowych, w których były zarejestrowane odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Kwota zaległości za ostatnie pięć lat, w stosunku do których możliwa byłaby egzekucja, przekraczała 3 mld zł.

Dodatkowo sytuacja TVP jest bardzo zła. Spadająca oglądalność i 180 mln strat - z takim bilansem TVP zamknęła 2016 rok. Jednocześnie koszty działalności firmy wzrosły o 8,2 proc.

Nowy model w 2018 roku?

Jarosław Sellin przyznał, że abonament za odbiornik jest anachroniczny, ale rząd chce teraz ratować sytuację finansową mediów publicznych, natomiast w 2018 r. spróbuje przeprowadzić zupełnie nowy model ich finansowania.

- Są takie systemy na Zachodzie, zwłaszcza brytyjski, że nie emituje się reklam, ale o takim rozwiązaniu możemy myśleć wtedy, gdy będziemy mieli stabilne finansowanie - zaznaczył wiceminister.

Sellin wypowiedział się także na temat dekoncentracji mediów, szczególnie lokalnych. Według wiceministra do połowy roku będzie gotowa ustawa, która ten problem spróbuje rozwiązać. - Chodzi o ochronę rynku polskiego przed monopolem. Jeśli gdzieś nadmierna monopolizacja nastąpiła, to trzeba z tym walczyć. A w przypadku mediów materia jest szczególnie delikatna - bo to nie tylko biznes, ale również prezentacja poglądów, idei - powiedział.

Zdaniem Sellina dobrze by było, żeby sfera medialna w Polsce była prywatna, ale będzie to kwestia gry wolnorynkowej, którą ma uwolnić decyzja rządu. - Mam nadzieję, że znajdzie się w Polsce kapitał gotowy zainwestować w media - podsumował wiceminister.