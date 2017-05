Mikołaj Wild pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Lotniczego

Fot. Leszek Szymański/PAP

Były wiceminister skarbu Mikołaj Wild został pełnomocnikiem rządu ds. budowy Centralnego Portu Lotniczego. Będzie towarzyszył Beacie Szydło podczas zbliżającej się wizyty w Chinach.

Nazwisko Wilda krążyło po mediach od kilku dni. W poniedziałek, w wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy" nominację potwierdziła Beata Szydło, mówiąc o delegacji, która będzie jej towarzyszyła podczas planowanej wizyty w Chinach. Mają to być prezes KGHM i właśnie nowy pełnomocnik rządu ds. budowy CPL. - Teraz mogę już zdradzić, że tą osobą będzie pan Mikołaj Wild, który był wcześniej wiceministrem skarbu, zanim resort ten został zlikwidowany. Jeśli bowiem poważnie traktujemy to przedsięwzięcie, to musi to być osoba, która z pełną determinacją ten projekt poprowadzi i skoordynuje - powiedziała szefowa rządu.

Nowy minister u premier Szydło

Premier po raz kolejny powiedziała, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego "to dla Polski ważny projekt cywilizacyjny" - Oczywiście projekt ten przewidziany jest na wiele lat, chcemy go jednak zapoczątkować jeszcze w tej kadencji - mówiła. Dodała, że w poza samym portem powstać miałoby także centrum logistyczne, a być może także "hub kolejowy".

Zgodnie z rozporządzeniem z końca kwietnia, pełnomocnik będzie miał rangę sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jego obsługę prawną, merytoryczną i biurową ma zapewniać Ministerstwo Rozwoju, co oznacza, że kompetencje dotyczące budowy portu odpływają z Ministerstwa Infrastruktury.

Obecność Wilda w Chinach nie jest przypadkowa. Kilka tygodni temu Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) ogłosił, że może być zainteresowany współfinansowaniem budowy portu lotniczego. Miał nawet już rozmawiać o tym z polskimi władzami. - Moglibyśmy w przyszłości współfinansować projekt polegający na budowie Centralnego Portu Lotniczego, jeśli byłby on zgodny z polityką banku opartą na zasadzie łączenia kontynentów, czyli miał silny komponent azjatycki, a jego przepustowość wpływałaby na ruch pasażerski z Azją. Odbyliśmy kilka rozmów w tej sprawie z przedstawicielami rządu - powiedział pod koniec kwietnia dyrektor generalny (AIIB) Yee Ean Pang.

Jak już pisaliśmy w money.pl, na razie nie wiadomo gdzie i kiedy miałoby powstać lotnisko, ani ile będzie kosztować jego budowa. Przygotowaniem inwestycji ma się zająć właśnie nowy pełnomocnik rządu.

Kim jest Mikołaj Wild

Mikołaj Wild urodził się 4 kwietnia 1976 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem), Szkoły Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Univeristy of Florida (dyplom z wynikiem bardzo dobrym). Autor kilkunastu publikacji i opracowań naukowych.

Od 1 kwietnia 2017 zatrudniony jako główny doradca Prezesa Rady Ministrów w KPRM. Od listopada 2015 roku do 2016 roku (do czasu likwidacji MSP) był sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Wcześniej, od lutego 2015 roku był dyrektorem Departamentu Studiów i Analiz w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

W latach 2003-2006 był zatrudniony w Zespole Orzecznictwa i Studiów Biura Trybunału Konstytucyjnego. W 2006 r. został mianowany na stanowisko Radcy, a w 2009 r. - na stanowisko Starszego Radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Występował w wielu postępowaniach sądowych m.in. w ponad stu sprawach rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy, w sprawach dotyczących konsolidacji sektora energetycznego, otwartych funduszy emerytalnych, wdrażania prawa europejskiego, w sprawach o roboty budowlane, sprawach reprywatyzacyjnych, czy też postępowaniach grupowych. Współuczestniczył w przygotowywaniu stanowiska rządu w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Trybunałem Konstytucyjnym, jak również w pracach legislacyjnych poświęconych organizacji wymiaru sprawiedliwości.