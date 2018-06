Co trzeba wiedzieć o pożyczkach dla zadłużonych?

Osoba, która trafi do rejestru dłużników ma problemy, jeśli w przyszłości będzie potrzebowała pieniędzy, nie może liczyć na pomoc banków. Każdy wniosek o kredyt złożony przez kogoś, kto ma nieuregulowane zobowiązania, zostanie odrzucony. I to niezależnie od tego, jaka jest przyczyna obecności nazwiska w BIK. Być może są to stare zaległości, które już są regulowane, może chodzi o chwilowe kłopoty i spóźnienie w opłatach. Niestety bank musi funkcjonować w zgodzie z przepisami i nie może przyjąć wniosku osoby zadłużonej.

Obecność w rejestrze jest mało komfortowa, ale można sobie z tym poradzić i stopniowo spłacać zadłużenia. W bazach dłużników każdego roku przybywa osób, a część z nich potrzebuje pilnie pieniędzy na jakiś cel. Mając świadomość, że z banku wyjdą z decyzją odmowną, dłużnicy szukają alternatywnych rozwiązań, a do takich należy oferta pozabankowych firm pożyczkowych. Nie podlegają one tak restrykcyjnym przepisom jak banki, więc przyznanie pożyczki osobie zadłużonej jest bardziej prawdopodobne. Instytucje te działają również o wiele sprawniej, co jest istotne zwłaszcza, jeśli ktoś potrzebuje pieniędzy bardzo szybko. Pożyczki bez baz są także polecane osobom młodym, które nie mają jeszcze żadnej historii kredytowej i także mogą mieć problem z kredytem.

Pożyczka dla zadłużonych – jak ją uzyskać?

Ze względu na liczne zalety pożyczek, odkąd przed laty na polskim rynku pojawiły się firmy pożyczkowe, z ich ofert skorzystało wielu Polaków. Usługi dla zadłużonych cieszą się dużą popularnością, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak łatwo trafić do baz dłużników. Właśnie to skłoniło instytucje finansowe do tego, by stworzyć produkt, z którego będą mogli skorzystać klienci zadłużeni. Aby dostać pieniądze wystarczy posiadać dowód osobisty i wypełnić wniosek. Można to zrobić w placówce wybranej firmy albo poprzez stronę internetową. Będzie on rozpatrywany sprawnie, a wielokrotnie nawet tego samego dnia można mieć pieniądze. Dzięki niewielkim formalnościom, nie tylko rozwiązanie to jest łatwo dostępne, ale także dużo szybsze niż gdyby trzeba było iść do banku i czekać w długich kolejkach.





Czy na pewno pożyczka dla zadłużonych?

Obecnie na rynku istnieje kilka znanych serwisów, porównujących i oceniających oferty pożyczek krótkoterminowych. Co więcej, niektóre z nich oferują przydatne funkcjonalności, które przypominają użytkownikom o terminach spłat – dla przykładu, w serwisie Pozyczkolog.pl utworzono „Mój Portfel”, w którym znajdują się informacje o wszystkich aktualnie zaciągniętych przez klienta pożyczkach, a także o terminach ich spłat. Tego typu funkcjonalność może być przydatna szczególnie dla osób, którym zdarza się przegapić terminy spłat, a te – jak powszechnie wiadomo – w przypadku „chwilówek”, mogą okazać się problematyczne.

Pożyczka dla zadłużonych może być krótko albo długoterminowa. Decydując się na nią należy się zastanowić nad swoimi potrzebami i budżetem, czy systematyczna spłata będzie możliwa. Jeżeli ubiegający się o pożyczkę ma kłopoty jedynie przejściowe, będzie ona rozwiązaniem godnym polecenia. Jeśli natomiast mają one charakter długotrwały, dużo korzystniejsza opcją będzie postawienie na pożyczkę konsolidacyjną. Wtedy też raty wszystkich zobowiązać spłacanych co miesiąc będą łączone w jedną. Wydłuży to czas spłaty i koszty, ale z drugiej strony, można poczuć więcej spokoju, a sytuacja finansowa stanie się bardziej ustabilizowana.