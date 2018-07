Filip Czuchwicki, były pracownik Krajowej SKOK, będzie nadzorował SKOK-i w ramach KNF

Fot. Jacek Bereźnicki Komisja rekrutacyjna doceniła "znajomość środowiska i problematyki SKOK" kandydata.

Był prawnikiem Krajowej SKOK, a następnie pracował w powiązanej z senatorem PiS Grzegorzem Biereckim kancelarii prawnej zajmującej się masową windykacją należności SKOK-ów. Teraz Filip Czuchwicki będzie nadzorował SKOK-i i wspierał fintechy jako dyrektor w KNF.



Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że 2 lipca stanowisko dyrektora Departamentu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych w KNF w wyniku otwartego konkursu objął Filip Czuchwicki.

"Spośród 32 nadesłanych zgłoszeń zespół selekcyjny wytypował do dalszych rozmów 6 osób o najwyższych kwalifikacjach. Po przeprowadzeniu bezpośrednich rozmów Filip Czuchwicki został jednogłośnie wskazany jako najlepszy kandydat na Dyrektora DSI" - czytamy w komunikacie KNF.

Komisja rekrutacyjna miała wziąć pod uwagę jego wykształcenie, wiedzę, doświadczenie menedżerskie oraz "znajomość środowiska i problematyki SKOK".

Wideo: SKOK-i. Niekończąca się afera

Faktycznie, Czuchwicki może pochwalić się wyjątkową znajomością tego środowiska, a jednocześnie ma powiązania z założycielem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, senatorem PiS Grzegorzem Biereckim.

Z komunikatu KNF dowiadujemy się, że Czuchwicki "pełnił funkcję specjalisty ds. prawnych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, w której kierował projektami związanymi z implementacją zmian w regulacjach prawnych dotyczących funkcjonowania sektora SKOK".

Przez ostatnie 7 lat "pełnił funkcję dyrektora zarządzającego i prokurenta w jednej z największych kancelarii prawnych w północnej Polsce specjalizujących się w obsłudze sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych".

Chodzi o gdyńską kancelarię o handlowej nazwie "Jedliński i wspólnicy". Pełna nazwa kancelarii to Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k. Ze strony kancelarii usunięto już biogram Czuchwickiego, a także inne informacje na jego temat.

Jednym ze wspólników tej kancelarii był zmarły w 2017 r. prof. Adam Jedliński, czyli wieloletni członek władz SKOK-ów, wykładowca Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni, a także oficer rezerwy kontrwywiadu w czasach PRL.

Pod kierunkiem prof. Jedlińskiego stopień naukowy doktora zdobył Dominik Bierecki, który jest jednym ze wspólników gdyńskiej kancelarii. To syn Grzegorza Biereckiego, współtwórcy SKOK-ów, a jednocześnie potężnego senatora PiS, obecnego szefa senackiej komisji budżetu i finansów publicznych.

Warto przypomnieć, że jeszcze rok temu KNF odwołał się od decyzji prokuratury o umorzeniu w sprawie fundacji kierowanej przez senatora PiS Grzegorza Biereckiego. Po 2 latach śledztwa prokuratura uznała, że nie ma podstaw, by twierdzić, że 77 mln zł majątku fundacji po jej likwidacji bezprawnie trafiło do prywatnego podmiotu. Na czele fundacji od 1990 roku stał Bierecki, a z funkcji zrezygnował, gdy fundację postawiono w stan likwidacji.

Kancelaria Jedliński i wspólnicy na swojej stronie internetowej jako jedną ze swych specjalizacji wskazuje masową windykację należności. "Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych - autorskiego programu przeznaczonego do masowej windykacji należności w trybie elektronicznego postępowania upominawczego, kancelaria na szeroką skalę prowadzi dla swoich klientów proces windykacji sądowej" - czytamy.

Czym będzie się zajmował Czuchwicki w KNF? "Celem nowego dyrektora DSI będzie kontynuacja dotychczasowych działań mających na celu restrukturyzację sektora SKOK, a priorytetem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa środków zgromadzonych w kasach" - czytamy w komunikacie.

Departament Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych sprawuje nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, instytucjami pieniądza elektronicznego, instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pożyczkowymi, a także pośrednikami kredytu hipotecznego oraz ich agentami.

KNF wyjaśnia, że do zadań kierowanego przez Czuchwickiego departamentu "należy w szczególności wykonywanie zadań dotyczących prowadzenia postępowań w sprawach związanych z dopuszczeniem tych podmiotów do podejmowania i prowadzenia działalności finansowej, sprawowanie bieżącego nadzoru analitycznego nad ich działalnością oraz prowadzeniem w stosunku do nich czynności kontrolnych".

