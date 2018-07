Masz w sobie TALENT. Choć (może) jeszcze tego nie wiesz

Fabryka samochodów, inżynierowie, procesy, niemiecka skrupulatność. O tym można pomyśleć kiedy mówimy Volkswagen. Gdzie tu miejsce na improwizację, kreatywność.... Sztukę?

To dlatego nowoczesny system zarządzania Talentami w fabryce samochodów budzi wielkie zainteresowanie. Specjaliści od wąskich dziedzin często są skupieni na hermetycznych zadaniach, a typowy program dla osób z potencjałem, zakłada cykl szkoleń z komunikacji, zarządzania, czasem rotację wewnątrz firmy. Jednak aby być konkurencyjnym nie wystarczy wąska specjalizacja, potrzebni są specjaliści z otwartymi umysłami, potrafiący dzielić się wiedzą i wychodzący poza korporacyjny schemat. Aby właściwie korzystać z potencjału pracowników, trzeba dać możliwość rozwoju w dwóch kierunkach- kierowniczym oraz fachowym.

Program TALENT w Volkswagen Poznań wykorzystujem.in. na narzędzia zarządzania wykorzystywane w programowaniu. Osoby, które zakwalifikowały się w tym roku do programu najpierw „hackowały” strategię firmy, znajdując punkty do optymalizacji bądź pole do wygenerowania nowych idei. Następnie po wyborze tematu mieli tylko chwilę aby przekonać do siebie jurorów. -Wyobraź sobie, że jedziesz windą z najważniejszą osobą w firmie i masz czas tylko do momentu aż winda dojedzie na ostatnie piętro....dasz radę sprzedać swój „wielki pomysł” czy zje Cię trema? – taki test musiał przejść każdy z uczestników dwukrotnie, a dzięki temu poznać siebie i swoje możliwości – mówi Aneta Jakimowicz- opiekun programu.

Do opracowania spójnego projektu korzystali z metod Design Thinking oraz Scrum. - To niezwykłe doświadczenie wykorzystywać zwinne podejście do pracy w tak nieoczywistym środowisku, jakim jest fabryka samochodów. Byłem pozytywnie zaskoczony efektami, bo uczestnicy programu poradzili sobie bardzo dobrze. Działy HR coraz częściej eksperymentują ze Scrumem, szukając efektywniejszych sposobów rozwiązywania codziennych problemów. – mówi Jacek Wieczorek z firmy 202 procent s.c. pracujący przy projekcie jako Agile Coach, a na co dzień doradzający firmom technologicznym.

Program dla Talentów to nie tylko korzyść dla uczestników- z ich pomysłów korzysta cała firma. Dzięki synergii jaką udało się osiągnąć łącząc pracowników z różnych działów powstało kilka ciekawych pomysłów, które już zostały wdrożone w życie. -Przykładem takiego projektu jest pilotażowy program „Volkswagen na kartę”. Dzięki niemu każdy pracownik ma możliwość wypożyczenia naszych samochodów: Caddy, Transportera lub Craftera. Do tej pory było to niemożliwe ze względu na brak odpowiedniego systemu, bo pamiętajmy- mówimy o 11 000 potencjalnych wypożyczających- podkreślakierownik działu HR Ewa Majewska-Tadej.

A co z tą sztuką? Była i sztuka, Talenci sami musieli zorganizować od podstaw galę- Talentorium- na której podsumowywali program. Wybrali formę artystyczną- pantomimę, dzięki czemu przedstawili wszystkie etapy i emocje, które towarzyszyły im podczas programu bez jednego słowa.

-Jestem pod ogromnym wrażeniem potencjału jaki drzemie w naszych pracownikach. To świetni specjaliści, a podczas Gali Talentorium okazało się, że mają też wiele ukrytych talentów. Widowisko jakie przygotowali było zwieńczeniem ich ciężkiej pracy w ostatnim roku. To niezwykła przyjemność przyglądać się im z boku, jako nieformalny doradca a nie przełożony. Nie mogę doczekać się kolejnych edycji programu- mówi Jolanta Musielak- Członek Zarządu ds. Personalnych.

Dobry program rozwojowy, pozwalający na poznanie nowoczesnych metod i stawiający przed uczestnikami ambitne wymagania jest atutem w pozyskiwaniu najlepszych pracowników. Obecnie Fabryka Volkswagen Poznań poszukuje, między innymi konstruktorów do działu Rozwoju Technicznego - Konkurencja rynku pracy jest tak duża, że teraz to pracodawca zabiega o pracownika, a nasza firma ma wiele atutów, które odpowiadają na potrzeby kandydatów. Stawiamy na rozwój i możliwość realizowania ponadobszarowych projektów – te aspekty są szczególnie widoczne w Programie Talent. Wierzę więc, że to właśnie ten program będzie kolejną dźwignią sukcesu dla Volkswagen Poznań – mówi Katarzyna Salamończyk-Napierska, koordynatorka Działu Rekrutacji.