Płace rosną szybciej od oczekiwań. Średnia coraz bliżej okrągłych 5 tys. zł

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w skali roku średnie wynagrodzenie w firmach zatrudniających co najmniej 9 osób wzrosło o 7,7 proc. To oznacza lekkie przyspieszenie podwyżek w porównaniu z październikiem. Wtedy zarobki rosły w tempie 7,6 proc .

Drugi miesiąc z rzędu statystyki wynagrodzeń zaskoczyły ekonomistów. W poprzednim miesiącu dynamika wzrostu przebiła prognozy o prawie 1 pkt proc. tera, w przeciwieństwie do poprzedniego miesiąca, gdy dynamika wzrostu przebiła prognozy o prawie 1 pkt proc. Teraz są lepsze o 0,5 pkt proc. Średnia szacunków przed wtorkową publikacją wynosiła 7,2 proc.

W zarobkach widać wyraźny progres, bo dokładnie rok temu średnia płaca wynosiła niecałe 4611 zł brutto. Różnica to więc blisko 356 zł.

Dane za październik i listopad zdają się potwierdzać, że ciągle sytuacja na rynku pracy jest dobra i płace dalej będą wyraźnie rosły. Można było mieć co do tego wątpliwości po wyhamowaniu podwyżek w sierpniu i wrześniu. Chwilowy spadek dynamiki do 6,7 proc. był najgorszym wynikiem od listopada ubiegłego roku.