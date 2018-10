Podwyżki dla lekarzy za rezygnację z dodatkowej pracy. Nie skorzystają specjaliści z przychodni

Fot. Aleksandra Szmigiel/REPORTER

Ministerstwo Zdrowia zaproponowało podwyżki lekarzom specjalistom. Będą zarabiać 6750 zł brutto, ale pod warunkiem, że zobowiążą się do pracy tylko w jednym szpitalu. Wolno im pracować tylko w poradniach.

Zainteresowanie wyraziło 14 tys. lekarzy pracujących na etatach (to warunek konieczny dla uzyskania podwyżki). Podwyżka ma związek z wyższymi stawkami, które wywalczyli sobie rezydenci. Chodziło o to, by specjaliści w dalszym ciągu otrzymywali wyższe wynagrodzenie.

NFZ poinformował, że "liczba zgłoszonych do podwyżek etatów" to 14 683. Lekarzy, którzy podpisali zobowiązanie, jest zapewne więcej, gdyż nie wszyscy pracują na pełnych etatach – informuje "Gazeta Wyborcza".

Ceną za błędy jest śmierć

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy szacuje, że wszystkich lekarzy, którzy podpisali lojalki, może być w Polsce 20 tys.

NFZ każdemu specjaliście osobno wylicza podwyżkę, czyli różnicę między pensja, którą otrzymuje dziś, a kwotą 6750.

Zobowiązania o niepodejmowaniu pracy na kilku etatach można składać do 7 września. Podwyżka będzie wtedy przyznana z wyrównaniem od lipca. Złożenie oświadczenia po tym terminie spowoduje, że wyrównania nie będzie.

Minister obiecał, ale pieniędzy dla specjalistów z przychodni nie będzie

Nie wszyscy lekarze skorzystają jednak z nowej regulacji. Choć minister Łukasz Szumowski zapewniał, że podwyżki obejmą również specjalistów zatrudnionych w przyszpitalnych przychodniach, ministerstwo nigdy nie potwierdziło słów swojego szefa. W rezultacie nie uwzględniono ich przy podwyżkach.

- Podwyżek nie tylko nie dostali lekarze z przyszpitalnych poradni. W niektórych oddziałach NFZ był tak bezczelny, że jeśli lekarz miał pół etatu na oddziale i pół w poradni, to przyznał mu tylko połowę podwyżki. To bezdyskusyjnie bezprawne, bo w ustawie nie zapisano że podwyżka ma być proporcjonalna do części etatu na oddziale. Będziemy szli z tym do sądu – powiedział cytowany przez „GW” Krzysztof Bukiel, szef OZZL.

