Chcą podzielić się zyskiem z pracownikami. Na drodze stają związki

Ponad pięć tysięcy złotych nagrody uznaniowej dla pracowników.

Ponad pięć tysięcy złotych nagrody uznaniowej może dostać 1,4 tys. pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL). Porozumienie torpedują jednak cztery spośród siedmiu działających w przedsiębiorstwie organizacji związkowych.

PPL poinformowało w czwartek, że uzyskało 184,9 mln zł zysku netto za siedem miesięcy tego roku - więcej na ten temat pisaliśmy w money.pl. To o 25,8 mln zł więcej niż w pierwszych siedmiu miesiącach ub.r. Dodano, że rok 2017 jest "najlepszy w porównaniu z poprzednimi pięcioma latami".

Zyskiem chcą się podzielić

W piątkowym komunikacie PPL przekazało, że "Porty Lotnicze" "chcą podzielić się zyskiem z pracownikami".

"Przez pierwsze siedem miesięcy tego roku Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze wypracowało 184,9 mln zł zysku netto. To o 25,8 mln zł więcej, niż w pierwszych siedmiu miesiącach roku 2016 - czytamy w piątkowym komunikacie

"Taki, wyższy od wcześniej planowanego wynik, stwarza możliwość zwiększenia puli środków, przeznaczonych na nagrody uznaniowe dla załogi. Według szacunkowych wyliczeń w pierwszej transzy nagrody, każdy uprawniony pracownik PPL (ponad 1400 osób) mógłby otrzymać ok. 5200 zł brutto" wylicza firma.

Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 1,5 tys. osób.

Jak napisano w komunikacie, "możliwość wypłaty większej nagrody uznaniowej wymaga jednak zmiany zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który reguluje wysokość Funduszu Nagród".

"Na zmianę muszą zgodzić się wszyscy sygnatariusze ZUZP, czyli Naczelny Dyrektor i wszystkie działające w przedsiębiorstwie związki zawodowe. Mimo zgody na zmiany w zapisach dokumentu części partnerów społecznych, finalne porozumienie blokują cztery spośród siedmiu działających w PPL organizacji związkowych" - czytamy.

Nagroda uznaniowa

- W każdej chwili jestem gotowy do realizacji zobowiązań, w tym zobowiązania dotyczącego wypłaty pierwszej transzy nagrody uznaniowej, do czego zobowiązałem się w porozumieniu zawartym z częścią związków zawodowych. Aby tak się stało, warunkiem koniecznym jest zawarcie ostatecznego porozumienia z całą stroną społeczną dotyczącą kwestii płacowych, a niezbędnym elementem na drodze do tego jest zakończenie toczącego się z trzema związkami zawodowymi sporu zbiorowego. Niestety takiej woli nie widać - powiedział cytowany w komunikacie naczelny dyrektor PPL Mariusz Szpikowski.

W komunikacie przypomniano, że od marca 2016 roku trwa spór zbiorowy pomiędzy trzema działającymi w PPL organizacjami związkowymi, a pracodawcą.

PPL zarządza największym w Polsce portem, czyli warszawskim Lotniskiem Chopina. Ma też udziały w portach regionalnych, np. w Krakowie, Rzeszowie, Modlinie czy Poznaniu. Lotnisko Chopina w 2016 r. obsłużyło 12,8 mln pasażerów - o 14,4 proc. więcej niż w 2015 r. Przez pierwsze osiem miesięcy tego roku port obsłużył 10,4 mln pasażerów - o 24 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku.