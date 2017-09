Przekop Mierzei Wiślanej. Lokalizacja prawie pewna, opór Rosji nieistotny

Rząd już w przyszłym roku chce przekopać Mierzeję Wiślaną. Nadal jednak nie ma bardzo istotnych w sprawie decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych. Jest z kolei opór naszego sąsiada. - Rosja nie przejmuje się Polską przy budowie Nord Stream. Zatem musimy realizować przekop zgodnie z naszymi założeniami i planami - mówi money.pl Marek Gróbarczyk, minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Pierwszy statek przez przekopaną Mierzeję Wiślaną ma przepłynąć już w 2022 r. Rząd szacuje, że uda się to zrobić za ok. 880 mln zł. Problem w tym, że czasu na realizacje nie zostało wiele.

- Trwają prace w zakresie raportu odziaływania tej inwestycji na środowisko. Trwają też przygotowania, które mają nam pozwolić uzyskać odpowiednie pozwolenia. Potrzebujemy na to co najmniej roku - wyjaśnia termin startu budowy w listopadzie 2018 r. Gróbarczyk.

Jednak do tej pory nie jest też znana ostateczna decyzja lokalizacyjna kanału. Minister zapewnił nas w Krynicy, że rząd jet już bardzo bliski podjęcia ostatecznych decyzji w tej sprawie.

- Nie chciałbym jeszcze jednoznacznie wskazywać, natomiast projektant już zdecydował o tym, że najlepsze warunki stwarza miejscowość Nowy Świat. I w tym miejscu sugeruje on żeby inwestycję realizować - mówi minister.

Gróbarczyk przekonuje też, że ten najbliższy rok rządzący wykorzystają, by rozwiać wszelkie nieścisłości i obawy co do budowy. Nie dotyczy to jednak Rosjan, którzy nie ukrywają swojego stosunku do projektu.

Ostatnio w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej protestowały władze obwodu kaliningradzkiego, wskazując na kwestie ekologiczne. - Jest to wykorzystywane partykularnie przez stronę rosyjską. Nie ma co już wracać do tego tematu. Rosja nie przejmuje się Polską przy budowie Nord Stream. Zatem musimy realizować przekop zgodnie z naszymi założeniami i planami - wyjąśnia Gróbarczyk.

W sprawie przekopu Polska pozostaje też w stałym kontakcie z Komisją Europejską. Do wyjaśnienia są jeszcze kwestie zgodności inwestycji z obowiązującym prawem, dyrektywami unijnymi, jak i również ochroną środowiska.

Krytycy pomysłu przekonują, że port w Elblągu ze względu na położenie nigdy nie będzie portem pełnomorskim z prawdziwego zdarzenia.

- Myślę, że pokutuje tu jeszcze opinia poprzedniego rządu, który mówił, że Elbląg ma mrzonki przyjmowania największych jednostek kontenerowych. To absolutna bzdura. Nie do tego ma służyć port w Elblągu. Chodzi tu przede wszystkim o stworzenie zaplecza dla portów trójmiejskich - wyjaśnił minister.