Renta socjalna w górę. Rząd policzył, ile to będzie kosztować

Fot. Rafal Oleksiewicz/REPORTER Projekt nowelizacji powstał w ministerstwie kierowanym przez Elżbietę Rafalską.

Rząd podniesie kwotę renty socjalnej i zrówna ją z najniższą renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Co miesiąc wyda na to z budżetu dodatkowe 45 mln zł - wynika z ocenie skutków regulacji nowych przepisów.

Nowelizacja podnosząca świadczenie ma wejść w życie 1 września 2018 r. z mocą od dnia 1 czerwca 2018 r. Od 1 marca 2018 r. kwota renty socjalnej wynosi 865,03 zł, a po zmianie wzrośnie do 1030 zł.

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej przyjmuje w ocenie skutków regulacji, że renty socjalne (łącznie z rentami wypłacanymi przez KRUS, MON, MSWiA i resort sprawiedliwości) pobiera 280 tys. osób. Oznacza to, że roczny koszt regulacji dla budżetu państwa będzie wynosił 315 mln zł w tym roku oraz po 540 mln zł w kolejnych latach.

Podniesienia renty socjalnej domagali się protestujący od ubiegłej środy w Sejmie rodzice dorosłych osób niepełnosprawnych. Drugim ich głównym postulatem było wprowadzenie świadczenia socjalnego w wysokości 500 zł na każde niepełnosprawne dziecko. Jak mówiła w środę rano minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, na taką kwotę jednak nie ma szans.

W środę w Sejmie trwały kolejne rozmowy z protestującymi. Matki niepełnosprawnych zaproponowały, by od maja tego roku świadczenie wynosiło 300 zł, od stycznia 2019 r. 400 zł, a od czerwca 2019 r. 500 zł.

Celem renty socjalnej jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy.

Renta socjalna przeznaczona jest dla osób, które w większości nigdy nie osiągają samodzielności życiowej, w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub też przebywają wiele lat w instytucjonalnych formach opieki, takich jak domy pomocy społecznej. Świadczenie to jest wyrazem szczególnej troski państwa o osoby nieposiadające zdolności do jakiejkolwiek pracy - czytamy w OSR.