Salony na smartfony - nowe technologie szturmem zdobywają branżę beauty

W czasie kiedy spora liczba salonów fryzjerskich i kosmetycznych stawia na papierowy kalendarz i samoprzylepne karteczki, te, które odważyły się sięgnąć po nowe technologie, zdobywają przebojem rynek. Polska branża usług kosmetycznych warta 1,4 mld złotych, na naszych oczach przechodzi właśnie innowacyjną rewolucję.

– Kto nie eksperymentuje, ten nie wygrywa – powiedział Jeff Bezos, prezes Amazon. Wiedzą o tym koncerny kosmetyczne, które prześcigają się w innowacyjnych rozwiązaniach. Światowe marki, takie jak Lancôme czy Sephora udostępniają swoim klientom VR-owe aplikacje do makijażu. Przyszłością są wirtualne lustra, dzięki którym klientki mogą wybrać kosmetyk i wirtualnie wypróbować go na swojej twarzy. Obecnie wykorzystywane w sklepach stacjonarnych, wkrótce mają szansę zrewolucjonizować całą branżę e-commerce. Celem jest dostarczenie klientowi pozytywnych doświadczeń w kontakcie z marką i zwiększenie sprzedaży w kilku kanałach jednocześnie.

Branża hair&beauty w Polsce

Eksperci z Deloitte oceniają, że rynek usług beauty rośnie w tempie 10% rok do roku i jest jednym z bardziej dynamicznie rozwijających się w Polsce. Jego wartość szacowana jest na ponad 1,4 mld złotych. Inwestycja w tę branżę może okazać się bardzo dochodowa. W Polsce działa ponad 100 000 gabinetów kosmetycznych i salonów fryzjerskich.* Coraz więcej z nich podąża za trendami i wykorzystuje w codziennej pracy narzędzia oparte o nowe technologie, przenosząc większość procesów obsługi do internetu i urządzeń mobilnych. Dobór właściwych narzędzi i ich odpowiednie połączenie z funkcjonowaniem salonów stacjonarnych, będzie decydowało o wygranej w tej branży.

Inteligentny salon... co to takiego?

Dzięki chmurze obliczeniowej i rozwiązaniom działającym w modelu SaaS zwiększyła się dostępność rozwiązań ułatwiających pracę salonom. Właściciele szukają przede wszystkim innowacyjnych narzędzi, które usprawnią funkcjonowanie ich biznesów. Wiele z nich już automatyzuje część procesów, wykorzystując na przykład kalendarz elektroniczny, zintegrowany z systemem automatycznych powiadomień o zbliżającej się wizycie, ale też informujący na bieżąco pracowników o ich aktualnym grafiku i ilości klientów danego dnia. Z kolei przeniesienie do elektronicznego systemu informacji o klientach, pozwala pracownikom salonu zaoszczędzić 90 % czasu, który musieliby przeznaczyć na ręczne wyszukiwanie papierowych kart przed zabiegiem. To wszystko poprawia komfort pracy.



Inteligentny system do zarządzania salonem daje jednak dużo więcej. Wykorzystując jego funkcjonalności właściciele zyskują możliwość kontrolowania i rozliczania pracowników. Dzięki temu doskonale wiedzą, jak wygląda ich efektywność i jakie wynagrodzenie powinno zostać im przyznane. Mogą także prowadzić zbilansowaną gospodarkę magazynową. System pomaga kontrolować ilość produktów oraz stan finansów salonu, co pozwala, w dowolnym momencie, uzyskać pełny obraz prowadzonej działalności.



„Inteligentny system do zarządzania salonem, sam, na podstawie zgromadzonych danych, tworzy raporty i statystyki, które pozwalają na bieżąco kontrolować sytuację w firmie. Przy jego pomocy właściciel może sprawdzać i rozliczać pracowników oraz stany magazynowe. Oznacza to oszczędność czasu i komfort zarządzania salonem z dowolnego miejsca, bo oprogramowanie dostępne jest przez przeglądarkę. Versum to także kompendium wiedzy o klientach. Elektroniczna baza daje możliwości nieosiągalne dla papierowych dokumentacji. Program oferuje funkcję automatycznej komunikacji z klientem poprzez wysyłanie sms-ów i maili, przypominających o kolejnych wizytach. Dzięki niej salon może zredukować ilość niezrealizowanych wizyt nawet o 70%. Za pomocą programu, w szybki sposób można także wysyłać klientom oferty promocyjne.” – mówi Sebastian Maśka, CEO Versum, dostawcy najpopularniejszego systemu do zarządzania salonami hair&beauty.



Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne są również z poziomu urządzeń mobilnych. Dzięki temu właściciel może kontrolować bieżącą pracę salonu, nie będąc obecnym na miejscu.



Z danych Versum wynika, że wśród salonów, które w codziennej pracy wykorzystują nowe technologie największą grupę stanowią gabinety kosmetyczne (ponad 60%). Na kolejnych miejscach znalazły się salony fryzjerskie, SPA i wellness oraz punkty świadczące usługi powiązane, jak np. medycyna estetyczna, dietetyka, fizjoterapia, solarium czy stylizacja paznokci. Prawie połowa z nich ma ugruntowaną pozycję na rynku i jest na nim obecna powyżej 5 lat. Spora część salonów, które na co dzień korzystają z nowoczesnych narzędzi to małe przedsiębiorstwa, które zatrudniają do 5 pracowników. Według danych stanowią one 63% wszystkich klientów Versum. Ich właściciele zdają sobie sprawę z korzyści, jakie przynosi wykorzystanie nowych narzędzi. Z automatycznych rozwiązań do zarządzania salonami korzystają także duże, rozpoznawalne marki.

„Dbałość o każdego klienta, kiedy prowadzi się sieć salonów, to szczególne wyzwanie. Profesjonalny system do zarządzania jest dużym udogodnieniem. Zapamiętuje wiele rzeczy. Można sprawdzić statystyki. Nie chodzi tylko o obroty, ale o wyniki pracy fryzjerów. To zaskakujące dane, które możemy w każdej chwili sprawdzać. A liczby mówią same za siebie. To takie roboty, które automatycznie umawiają usługi - rodzaj inteligentnej recepcji. Możliwości są bardzo duże. ” – Maciej Maniewski, twórca marki Maniewski, stylista fryzur gwiazd i prowadzący program "Afera Fryzjera” w TVN Style. W swojej działalności chętnie wykorzystuje nowe technologie, świadomy potencjału, jaki dają.

Umawianie wizyt to moment

Wykorzystanie internetu i nowych kanałów komunikacji to efekt rosnących oczekiwań klientów, którzy z upodobaniem korzystają z technologii w wielu obszarach życia. Kiedyś o dobrego fryzjera czy kosmetyczkę wystarczyło zapytać rodzinę, bądź przyjaciół. Dzisiaj wszystko odbywa się w sieci. Każdego dnia, tysiące osób szuka w internecie sprawdzonych salonów fryzjerskich i gabinetów kosmetycznych.



"Jednym z istotnych trendów w branży beauty jest przeniesienie procesów obsługi do internetu i urządzeń mobilnych. Od kilku lat obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania salonów funkcją rezerwacji wizyt online. Pozwala ona ograniczyć ilość telefonów odbieranych od klientów celem umówienia wizyty nawet o 40%. Klienci coraz chętniej umawiają się do fryzjera lub kosmetyczki za pośrednictwem smartfonów, a jakość zrealizowanej wizyty oceniają jeszcze w drodze powrotnej do domu. Dlatego stworzyliśmy Moment.pl, który jest największą w Europie platformą do rezerwacji wizyt online, skupiającą blisko 30 tysięcy salonów” - mówi Sebastian Maśka.



Moment.pl skupia najlepszych stylistów fryzur, kosmetyczki, masażystów oraz innych ekspertów z branży hair&beauty. Portal pozwala na szybkie wyszukiwanie specjalistów po nazwie lub lokalizacji. Jego zaletą jest możliwość natychmiastowego umówienia wizyty online, za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Firmy, które zdecydują się na współpracę, mają możliwość prezentacji oferty szerokiej grupie odbiorców. Serwis to także zintegrowany system komentarzy, który pozwala klientom na ocenę usług, a firmom na zbudowanie świadomości marki i renomy wśród użytkowników. Moment.pl dostępny jest również jako aplikacja na urządzenia mobilne.

Automatyczny marketing



Proces pozyskiwania nowych klientów jest dużo trudniejszy niż utrzymania tych, którzy już skorzystali z usług salonu. Warto więc się skupić na podejmowaniu działań, które odpowiadają za utrzymanie klienta. W branży beauty dostępne są możliwości wykorzystujące nowe technologie w tym obszarze, a właściciele salonów chętnie po nie sięgają. Zaawansowane narzędzia automatyzujące działania marketingowe, personalizujące promocje i programy lojalnościowe wypierają tradycyjną reklamę, karteczki i pieczątki. Salony zamieniają programy lojalnościowe na karteczkach w ich elektroniczne odpowiedniki.



Dostępny w Versum moduł automatycznego marketingu pozwala na konwersję jednorazowych klientów w stałych klientów oraz podejmowanie skutecznych działań utrzymaniowych i realizację strategii sprzedaży. Salon ma możliwość wykorzystania gotowych kampanii promocyjnych. System nieprzerwanie analizuje wizyty klientów i wysyła im indywidualne wiadomości. Możliwa jest też personalizacja ustawień. To pozwala prowadzić bardziej zaawansowane kampanie reklamowe, zgodne z profilem obecnych klientów lub grupą docelową, zbudowaną w oparciu o, tzw. look a like. Dzięki temu salon trafia z ofertą jedynie do osób, które są nią zainteresowane, nie tworząc nachalnej kampanii reklamowej. Moduł pozwala na stałą kontrolę marketingu i mierzenie efektywności podejmowanych działań reklamowych.



„W działaniach marketingowych, które prowadzę w sieci swoich salonów, najczęściej korzystam z automatycznych form komunikacji i budowania relacji z klientami. System daje szereg rozbudowanych narzędzi marketingowych, jednak nie korzystamy ze wszystkiego. Wybieramy najbardziej optymalne rozwiązania, zgodne z profilem naszej działalności. Jedną z form automatycznej komunikacji z klientem, którą na co dzień wykorzystujemy w Salonach Kandara, są SMSy z przypomnieniem o wizycie. Inna to zaproszenia wysłane do klienta, gdy ten nie odwiedza nas od dłuższego czasu. Oferty specjalne, kampanie mailingowe są tworzone indywidualnie i wysyłane do danej grupy klientów. Takie podejście daje bardzo dobre efekty, gdyż klienci czują się docenieni i traktowani indywidualnie.” – mówi Agata Wendzonka właścicielka marki Kandara.



Nowe technologie zmieniają sposób myślenia o prowadzeniu biznesu, dając zupełnie nowatorskie możliwości. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi możemy łatwiej zbudować markę i szybciej zdobyć klientów. Online i mobile skutecznie opanowały nasze życie niemal we wszystkich jego dziedzinach. Jak poradzą sobie na salonach?