Ustawa dezubekizacyjna. Byli funkcjonariusze masowo odwołują się do sądów po obniżkach emerytur

Fot. Piotr Kamionka REPORTER Co dziesiąta osoba objęta ustawą dostaje 850 zł emerytury

Ponad 15 tys. odwołań wpłynęło do Sądu Okręgowego w Warszawie od decyzji zmniejszających emerytury i renty. To efekty ustawy dezubekizacyjnej.

Ustawą objęci zostali nie tylko pracownicy SB, ale też na przykład kierowcy BOR, czy maszynistki z MSW - zwraca uwagę "Rzeczpospolita".

Obniżka emerytur dotyczy ponad 38 tys. osób. W tej chwili emerytura lub renta co dziesiątej wynosi 850 zł.

Zobacz: Powstaniec objęty ustawą dezubekizacyjną

Gazeta cytuje osobę, która została objęta ustawą. Pisze ona, że lepiej było zostać zabójcą i przesiedzieć 25 lat w zakładzie karnym niż przez ten czas służyć Polsce.

W jednym spośród 15 tys. przypadków odwołań sąd skierował pytanie do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność ustawy z konstytucją. Choć było to w marcu, do tej pory nie ma stanowiska TK.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl