Więcej środków na drogi dla wojska. MON zapłaci miliony

Fot. PAP/Leszek Szymański 240 mln zł - tyle przez 10 lat wyniosą wydatki na drogi dla wojska

Resort obrony zapłaci za trasy, które prowadzą do obiektów wojskowych Od 3 lutego zaczyna obowiązywać nowela ustawy o drogach publicznych, która dotyczy finansowania dróg o znaczeniu obronnym.

Mowa o drogach krajowych, wojewódzkich a także powiatowych i gminnych, które zostaną uznane za niezbędne do zabezpieczenia potrzeb transportowych sił zbrojnych. A więc tras dojazdów do portów lotniczych i morskich, przepraw, poligonów, składów materiałowych i obiektów specjalnych.

Jak czytamy w piątkowej "Rzeczpospolitej", pieniądze na tel cel będą pochodzić z budżetu państwa ze środków pozostałych w dyspozycji resortu obrony narodowej, czyli przeznaczonych na wojsko.

W pierwszym roku obowiązywania nowelizacji będzie to 10,5 mln zł, w drugim ok. 21 mln zł, w trzecim ok. 53,5 mln zł, w czwartym 20 mln zł, a od piątego roku po 22,5 mln zł rocznie - wskazuje "Rzeczpospolita". W sumie w latach 2018-2028 wydatki z budżetu na drogi o znaczeniu obronnym wyniosą w przybliżeniu ok. 240 mln zł.

