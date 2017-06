Zniesienie wiz dla Ukraińców. Od 11 czerwca będą mogli wjechać m.in. biznesowo do UE

Fot. REPORTER

11 czerwca zostanie zniesiony obowiązek posiadania wiz przez obywateli Ukrainy podróżujących do UE. Oznacza to, że Ukraińcy będą mogli wjechać do krajów członkowskich bez wizy na 90 dni - w ciągu pół roku - w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych. Decyzja ta, zdaniem ekspertów, wstrząśnie polskim rynkiem pracy. Do tej pory to Polska była dla nich atrakcyjna jeśli chodzi o zarobki. Teraz będą mogli udać się np. do Niemiec, gdzie zarobią nawet 4 razy więcej niż w naszym kraju.



Liberalizacja przepisów nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Rzeczniczka prasowa Komendanta Głównego Straży Granicznej ppor. SG Agnieszka Golias podkreśliła, że zniesienie obowiązku wizowego nie oznacza zwolnienia z konieczności spełnienia pozostałych warunków wjazdu określonych w Kodeksie Granicznym Schengen.

- Obywatele Ukrainy będą musieli nie tylko posiadać ważny paszport biometryczny, ale również uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu, posiadać wymagane środki finansowe i ubezpieczenie - powiedziała Golias. Jak dodała, osoby takie nie mogą także widnieć w bazach danych jako te, którym odmówiono wcześniej wjazdu - z różnych przyczyn oraz nie mogą zostać uznane za zagrażające porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu wewnętrznego.

Golias podkreśliła, że pobyt bez obowiązku posiadania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Do 90 dni wliczane będą również poprzednie pobyty krótkoterminowe cudzoziemca np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen - również sprzed 11 czerwca - zgodnie z regulacjami unijnymi wszystkie pobyty krótkoterminowe są sumowane.

Rzeczniczka poinformowała, że obywatele Ukrainy przekraczający granicę w ruchu bezwizowym będą mogli wykonywać pracę na terytorium Polski pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.

W związku z wprowadzeniem ruchu bezwizowego uregulowano też kwestię pobytu na terytorium Polski cudzoziemców w trakcie toczącego się przed wojewodą postępowania o udzielenie im zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE. W przypadku, gdy wniosek został złożony w terminie oraz nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wówczas w dokumencie podróży wnioskodawcy zostaje umieszczony stempel potwierdzający złożenie w terminie wniosku.

Jak zaznaczyła Golias cudzoziemiec, który posiada taki stempel może wjechać do Polski w ruchu bezwizowym wyłącznie, jeżeli nie wykorzystał - w okresie przed procedurą i w jej trakcie - 90 dni pobytu w okresie 180-dniowym. Jeżeli okres pobytu w ruchu bezwizowym został wykorzystany, ponowny wjazd do Polski może nastąpić na podstawie wizy długoterminowej.

Golias podkreśliła, że do obliczenia dozwolonego okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego nie wlicza się okresu pobytu na podstawie stempla - okres pobytu na podstawie stempla rozpoczyna się nie z dniem jej otrzymania, lecz z dniem wyczerpania okresu pobytu, do którego cudzoziemiec był uprawniony w ramach ruchu bezwizowego.

- To oznacza, że dopiero po wykorzystaniu całego okresu pobytu przysługującego w ramach ruchu bezwizowego, następuje płynne przejście na uprawnienia wynikające ze złożenia w terminie wniosku na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE - powiedziała.

To zła decyzja dla polskiego rynku pracy

Jak pisaliśmy w money.pl, decyzja PE o zniesieniu wiz dla Ukraińców wstrząśnie naszym rynkiem pracy. Jak oceniają eksperci już w czerwcu będą mogli oni wjechać do pierwszych krajów Wspólnoty. - Zacznie się ostra rywalizacja między naszymi legalnymi ofertami pracy, a dużo lepiej płatnymi możliwościami zatrudnienia w szarej strefie w UE. Niestety w bezpośrednim starciu na pieniądze jesteśmy tu bez szans - ocenia dla money.pl Andrzej Kubisiak z Work Service.

W ocenie eksperta wynika to z prostego rachunku. - Ciągle jesteśmy dla nich atrakcyjni, bo w Polsce mogą zarobić nawet do 5 razy więcej niż u siebie. Rzecz jednak w tym, że w Niemczech mogą zarobić 4 razy więcej niż w Polsce - dodaje.

Tymczasem sytuacja na rynku pracy już teraz jest bardzo zła. Jak wynika z raportu Manpower, obecnie już 41 proc. pracodawców w Polsce nie może znaleźć pracowników. Ten wskaźnik jest już u nas wyższy niż średnia światowa (38 proc.) i znacznie wyższy niż jeszcze dwa lata temu (32 proc.).

Zmiany w ruchu wizowym to konsekwencja wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu. Dzięki zmianom Ukraina została przeniesiona z aneksu I (czyli krajów, których obywatele musza starać się o wizy Schengen) do aneksu II (krajów z ruchem bezwizowym).

Zniesienie przez Unię Europejską wiz dla obywateli Ukrainy Rada UE zatwierdziła 11 maja. Wcześniej, 6 kwietnia, porozumienie w tej sprawie zostało przegłosowane przez Parlament Europejski.