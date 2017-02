Zaczęła się walka o Ukraińców w Polsce. Play jako pierwszy wypuszcza reklamy w języku ukraińskim

"Reklama po rusku w Polsce?" – oburza się część internautów. To reakcja na pierwszą dotąd reklamę wyemitowaną w polskiej telewizji po ukraińsku. Zdecydowała się na to sieć komórkowa Play. Ale nie ona pierwsza zabiega o klientów ze Wschodu. To część toczącej się już wojny telekomów o klientów pochodzących z Ukrainy. Nic dziwnego, jest ich już w Polsce 1,3 mln.

Blondynka z reklamy Play szaleje na mini koncercie ukraińskiego zespołu – Okean Elzy. Na dole ekranu pojawia się informacja w języku ukraińskim, że teraz w Play najniższa stawka połączeń z Polski na Ukrainę, tylko 29 groszy za minutę i SMS, a na koniec lektor w tym samym języku mówi: "przejdź do Play i wybierz Play na kartę". Takie spoty wypuścił niedawno operator komórkowy, emitując je jednocześnie w polskiej i ukraińskiej telewizji.

Okean Elzy to nie byle kto - to jedna z największych gwiazd na ukraińskim rynku muzycznym. Tanio więc pewnie nie dała się kupić. Play najwyraźniej naprawdę docenia potencjał ukraińskiego rynku, bo akcja marketingowa to nie tylko niższy koszt połączeń i reklama z lokalnymi celebrytami, P4 uruchomiło nawet ukraińską infolinię.

Wojna telekomów o Wschód

Telewizyjna reklama skierowana specjalnie do Ukraińców mieszkających w Polsce i to w ich języku – na taką skalę to nowość. Ale walka telekomów o tę grupę klientów trwa w najlepsze już od jakiegoś czasu.

Play to nie jedyna, ani nie pierwsza firma, która kieruje swoje usługi specjalnie do coraz większej społeczności Ukraińców mieszkających w Polsce. Najnowszą promocją Play właściwie skosił konkurencję, która już znacznie wcześniej zwróciła uwagę na potencjał ukraińskiego rynku. Mowa o Klucz Mobile – wirtualnym operatorze komórkowym, który od kwietnia 2013 roku oferuje połączenia głównie dla cudzoziemców właśnie zza wschodniej granicy.

Klucz Mobile 1 lutego zmienił cennik, podnosząc cenę połączenia z 0,49 zł do 0,59 zł za minutę do wszystkich krajów. Podwyżkę operator ogłosił już miesiąc wcześniej. Ale kiedy Play zmiótł ich swoją ofertą, natychmiast ogłosili własną promocję, obniżając cenę z powrotem do 0,49 zł za minutę połączenia na telefony komórkowe na Ukrainę. To ciągle słabiej niż Play, w dodatku tylko na chwilę, bo do końca marca, podczas gdy Play obniża ceny do końca roku. Ale to pokazuje, jak ważny zaczyna być w Polsce ukraiński konsument.

Walkę o Ukraińców toczy jeszcze jeden operator w Polsce, który na ofensywę Play jeszcze nie zdążył odpowiedzieć, ale z informacji serwisu Telko.in wynika, że właśnie przygotowuje coś specjalnego dla klientów dzwoniących na Ukrainę. Mowa o Heayh – marce należącej do T-Mobile.

Dotąd to właśnie Heyah wiodła prym w walce o Ukraińców i swoją ofertę specjalnie dla nich stworzyła już kilka lat temu. Dziś połączenie na Ukrainę kosztuje 0,35 zł, ale tylko na trzy wybrane numery. Play na razie wygrywa ceną. Ale za kilka tygodniu Heyah może zmienić ten układ.

Walka o ukraińskich konsumentów zaczyna być coraz ostrzejsza nie bez przyczyny. Mówi się, że w Polsce mieszka ich już milion, ale to dane NBP sprzed dwóch lat. Najnowsze dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej mówią, że dziś może być ich już 1,3 mln. Takiej grupy klientów nie można już bagatelizować.

McDonald's rekrutuje cyrylicą

Andrzej Kubisiak z Work Service zupełnie nie jest zaskoczony, że w polskiej telewizji pojawiła się dwujęzyczna reklama. - Play to nie pierwszy przypadek, na ulicach miast widać też dwujęzyczne bilbordy McDonald's, które zachęcają do pracy Ukraińców. I nie należy się już temu dziwić – podkreśla Kubisiak.

Dlaczego? - Na koniec 2016 roku mieliśmy w kraju 16 mln pracowników, a więc co najmniej jeden na 16 pracowników pochodził z Ukrainy, to pokazuje skalę, z jaką mamy do czynienia. W dodatku cały czas ich potrzebujemy, bo nasz rynek pracy doświadcza coraz większych deficytów kadrowych. W III kwartale ubiegłego roku liczba nieobsadzonych wakatów na polskim rynku pracy zwiększyła się aż o 30 proc. r/r. i sięga już prawie 100 tys. – wyjaśnia ekspert Work Service.

Ukraińców w Polsce będzie zatem prawdopodobnie coraz więcej. Szczególnie, że rząd pracuje właśnie nad długoterminową strategią imigracyjną, żeby ułatwić sąsiadom ze Wschodu pracę w Polsce.

Nie oznacza to jednak, że to już dziś odgrywają oni znaczącą rolę jako konsumenci.

- Z danych NBP wynika jednocześnie, że ta duża grupa Ukraińców w Polsce w bardzo niewielkim stopniu konsumuje u nas zarobione pieniądze. Przyjeżdżają głównie, żeby zarobić, jak najwięcej zaoszczędzić i odłożyć, albo wysłać pieniądze do rodziny na Ukrainę – podkreśla Andrzej Kubisiak.

- Powodem może być to, że większość z nich jest u nas potencjalnie krótko. Pracują na podstawie oświadczeń pracy wydawanych tylko na sześć miesięcy – dodaje. I pewnie niełatwo będzie to zmienić, jeśli rząd nie wydłuży tego okresu.

Kto będzie walczył o klienta z Ukrainy?

Niemniej nawet, jeśli nie wydają zbyt wielu pieniędzy na konsumpcję w Polsce, na pewno dzwonią do rodziny, którą zostawili na Ukrainie – stąd w pierwszej kolejności wojnę o tych klientów rozpoczęły telekomy.

O Ukraińców walczyć opłaca się również firmom oferującym przekazy pieniężne czy przewóz osób. W przyszłości jednak może to stać się ważna grupa klientów również dla banków, dostawców prądu, wyższych uczelni czy wydawnictw publikujących słowniki czy oferujące szkolenia.

Polsko-słowacko-ukraiński portal o Europie Środkowej - porteuropa.eu – już od dawna przygotowuje specjalną ofertę dla Ukraińców, którzy zainteresowani są Polską. Od 2013 roku prowadzi m.in. e-kursy języka Polskiego dla Ukraińców. Skorzystało z nich już ponad 70 tys. Ukraińców.