Sfinks nie daje sobie rady z wzrostem wynagrodzeń. Straty w pierwszym kwartale

Sfinks w pierwszym kwartale wydał na pracowników o 1,5 mln zł więcej niż w ubiegłym roku. Wzrostami płac tłumaczy słabe wyniki.

Sfinks Polska miał 1,6 mln zł straty netto pierwszym kwartale. To był drugi kolejny słaby kwartał dla spółki. Jeszcze rok temu była na plusie i zarobiła 5,4 mln zł.

Przychody restauracji w tym roku właściwie stanęły w miejscu - wynosiły 42,9 mln zł w porównaniu z 42,6 mln zł w 2016 r. Nie można natomiast powiedzieć, żeby bez zmian były koszty.

"Głównym czynnikiem wpływającym na rentowność działalności jest utrzymująca się presja płacowa. Pomimo dostosowania cen sprzedaży udział kosztów wynagrodzeń w restauracjach w przychodach gastronomicznych wzrósł o 3,6 punktu procentowego" - podano w raporcie spółki.

W odniesieniu do przychodów spółki wynagrodzenia stanowiły już 26,4 proc. udział. Więcej spółka płaci za czynsze - 32,3 proc. przychodów.

Na wynagrodzenia pracowników Sfinks przeznaczył w pierwszym kwartale 10,7 mln zł, czyli o 1,5 mln zł więcej niż rok temu. Spółka próbowała to sobie rekompensować wydatkami na materiały spożywcze, które spadły o 0,8 mln zł. Jeszcze na poziomie wyniku operacyjnego EBITDA pozwoliło to wyjść na plus, ale koszty finansowe sprawiają, że po pierwszych trzech miesiącach roku była strata netto.

"W raportowanym okresie spółka zamknęła 4 lokale oraz przeprowadzała modernizacje w 3 restauracjach, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach" - napisano w raporcie.

Na koniec pierwszego kwartału spółka zarządzała 110 lokalami, utrzymując stan sieci na podobnym poziomie do lat poprzednich.

