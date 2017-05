Netflix zrobi serial "Wiedźmin" razem z polskim Platige Image. Akcje wystrzeliły o 40 proc.

Fot. CD Projekt, mat. prasowe

Wiedźmin ma już swoją ekranizację, a nawet serial, zrealizowany przez Heritage Films. Fani Geralta z Rivii woleliby jednak, by nigdy nie powstał. Co innego, gdyby za produkcję wziął się jakiś światowy potentat. Na przykład Netflix. I jest! Firma Platige Image, której współzałożycielem jest nasz oskarowy Tomasz Bagiński, podpisała właśnie wstępną umowę z Netfliksem. Bagiński ma być jednym z reżyserów.



Platige Films podpisała z Netflix Entertainment LLC, Interborough Inc. (za pośrednictwem której usługi świadczy Sean Daniel) i Antimatter Inc. (za pośrednictwem której usługi świadczy Jason Brown) wstępną umowę na realizację serialu "Wiedźmin" - podano w komunikacie spółki.

Umowa określa główne warunki współpracy stron przy produkcji filmowej opartej na prozie Andrzeja Sapkowskiego. Porozumienie mogło wejść w życie dzięki zmianom dotychczasowej umowy Platige Image z autorem sagi o "Wiedźminie".

Akcje spółki zareagowały ponad 40-procentowym wzrostem, choć realizacja serialu nie jest pewna i zależy jeszcze od decyzji Netflix.

Notowania akcji Platige Image





Umowa określa podstawowe założenia produkcji pierwszego i kolejnych sezonów serialu. Platige Films przekaże do Netflix posiadane prawa, jednak Netflix nie jest zobowiązany do wyprodukowania serialu, a rozpoczęcie produkcji będzie uzależnione od decyzji firmy.

W przypadku rozpoczęcia pierwszego sezonu Platige Films będzie za pośrednictwem Tomasza Bagińskiego i Jarosława Sawko świadczył wybrane usługi producenta wykonawczego, wykona określone efekty specjalne, a Tomasz Bagiński zostanie zaangażowany jako jeden z reżyserów.

Platige Image wskazuje, że wstępna umowa jest dokumentem, który stanowi podstawę do dalszych rozmów, dotyczących usług realizacji zdjęć filmowych i efektów specjalnych.

Określone zostały gwarantowane minimalne przychody Platige Films z tytułu świadczonych usług w przypadku realizacji pierwszego sezonu, które mają nie przekroczyć 10 proc. przychodów grupy kapitałowej Platige Image za rok 2016, czyli 8,9 mln zł. Ostateczna wartość projektu zależeć będzie od uzgodnionego zakresu usług.

Na mocy umowy Platige Films zobowiązał się do niekorzystania we wskazanych w umowie okresach wyłączności z żadnych praw, wynikających z zawartych uprzednio umów z Andrzejem Sapkowskim, w szczególności praw filmowych.

"Wiedźmin" kontra "Ucho prezesa"?

We wtorek konkurent Netflix, południowoafrykański Showmax podał, że podpisał umowę z operatorem sieci komórkowej Play na specjalną promocję. Abonenci Play mają mieć rok za darmo dostępu do serwisu.

W ten sposób Showmax walczy o polskiego klienta, dodatkowo oferując serial satyryczny "Ucho prezesa", którego darmowe emisje na youtube dobiegają końca, a będą dostępne już tylko w Showmax.

Już w środę otrzymujemy kolejny news z branży wideo na życzenie. Wygląda na to, że dynamiczne wejście Showmax nie pozostawiło obojętnym również Netflix. "Wiedźmin" to z pewnością zawodnik innej wagi niż "Ucho prezesa" i nawet jeśli do realizacji nie dojdzie, to efekt marketingowy w Polsce jest znaczący. To może świadczyć o rosnącej roli naszego rynku a światowej mapie usług wideo na życzenie.