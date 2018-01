Elton John zaskoczył biznesmenów podczas Światowego Forum Ekonomicznego. "Są rzeczy ważniejsze niż sława i pieniądze"

Fot. AFP/EAST NEWS Elton John odebrał nagrodę World Economic Forum za działalność społeczną. Dostała ją też aktorka Cate Blanchett i aktor

- Po co tutaj jesteśmy, jeżeli nie chcemy zmieniać świata na lepsze przez naszą pracę? Jest chwała, jest prestiż, jest sława, jest też bogactwo, ale za co? Dobra praca daje coś większego niż sława, coś bogatszego od bogactwa, coś piękniejszego od nagrody - tymi słowami piosenkarz Elton John zwrócił się do przedstawicieli biznesu i polityki tuż przed rozpoczęciem Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum).

Aktorka Cate Blanchett za pomoc uchodźcom, piosenkarz Elton John za walkę z HIV i AIDS, gwiazda Bollywood Shak Rukh Khan za walkę o prawa dzieci i kobiet w Indiach. To tę trójkę wyróżniono na dzień startem Światowego Forum Ekonomicznego za działalność na rzecz społeczności i świata.

- Nigdy nie możemy przymykać oczu na cierpienie - takimi słowami Elton John rozpoczął swoje wystąpienie w Davos, podczas gali poprzedzającej Światowe Forum Ekonomiczne. I zwrócił się do przedstawicieli biznesu i polityki, by przemyśleli swoje motywacje - po co właściwie przyjechali do szwajcarskiego Davos.

Podczas wystąpienia podzielił się kilkoma "lekcjami, które wyciągnął z najczarniejszych godzin życia". Jego zdaniem z tej nauki może czerpać każdy prawdziwy przywódca.

Pierwsza rada? - Należy szukać i podążać za pasją. W wieku trzech lat odkryłem miłość do muzyki. Kiedy pierwszy raz usłyszałem Elvisa Presleya, już wiedziałem, że właśnie taki chcę być. Miałem dużo szczęścia - opowiadał.

Zaznaczył, że "nigdy nie ma linii prostej do sukcesu i nie było jej dla niego". - Mój ojciec na przykład myślał, że realizacja kariery muzycznej jest skandalicznym, nie do zaakceptowania pomysłem. Ale nie byłem zniechęcony. Trzymałem się tego i odkryłem, że to kocham - tłumaczył John.

Zauważył jednak, że sukcesy szybko doprowadziły go na skraj. - Zacząłem się zatracać. Moje człowieczeństwo zaczęło rozpływać się w nadmiarze narkotyków i alkoholu. Sława, która na pierwszy rzut oka wygląda na błogosławieństwo, wkrótce ujawniła się jako przekleństwo. Zareagowałem na nią bardzo źle. Stałem się odrażającą osobą - samolubną, skupioną na sobie i wycofaną. To była bolesna lekcja - opowiadał.

Jego zdaniem „dobry przywódca ma moralną uczciwość, która przetrwa zarówno sukces, jak i porażkę". - Ale, na szczęście, można się zmienić. To jest moja trzecia lekcja. Przyszłość jest zawsze w twoich rękach - mówił.

Uchodźcy wciąż tematem numer jeden

Cate Blanchett otrzymała kryształową nagrodę za pracę na rzecz uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu. W ciągu ostatnich kilku lat do Europy uciekło ponad milion osób. W większości porzuciły one za sobą dorobek życia. Blanchett, która na swoim koncie ma między innymi dwa Oscary, w 2016 roku została ambasadorką przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przez długi czas podróżowała po Libii i Jordanii, gdzie spotykała się w obozach z uchodźcami z Syrii.

Aktorka ostrzegała przed konsekwencjami nieudzielania dalszej pomocy uchodźcom. - Stracona generacja niewyedukowanych, pozbawionych praw obywatelskich i wysiedlonych dzieci nie tylko reprezentuje ogromną stratę potencjału dla całego świata, ale jest też zagrożeniem dla bezpieczeństwa i dobrobytu w przyszłych latach - mówiła.

Blanchett wezwała zebranych do wspólnego poszukiwania nowych sposobów reagowania na kryzys. Jej zdaniem uchodźców nie należy traktować jak ofiary, a bardziej jak przyszłych gospodarzy w małych społecznościach. - Uchodźcy często są określani mianem "ekonomicznego ciężaru" lub "zagrożenia terrorystycznego". Naprawdę powinniśmy już dawno zerwać z tą narracją - mówiła podczas gali.

Prawa kobiet

Shak Rukh Khan z kolei otrzymał nagrodę od World Economic Forum za walkę o prawa dzieci i kobiet w Indiach.

- Aktorzy są znanymi narcyzami, którzy mają obsesję na punkcie piękna. Moja perspektywa zmieniła się, gdy spotkałem kobietę ze zniekształconą twarzą. Straciła ją przez atak kwasem. To jeden z najokrutniejszych aktów, jakie można sobie wyobrazić. Byłem pod wrażeniem kobiet, które miały odwagę, by dalej iść i nie stać w roli ofiary - mówił.

- Odwaga zmienia ofiary w prawdziwych herosów - przekonywał.