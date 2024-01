Falstart minister? Nowe doniesienia ws. KPO dla Polski

złotnik 27 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Tusk wiedział co robi, utworzył siedem nowych ministerstw tak naprawdę nikomu nie potrzebnych(rozdzielenie ministerstwa edukacji by nowacka czy lubnauer poczuły się ważne) do tego jakieś ministerstwo polityki senioralnej jakby w zusie nie wiedzieli ilu mają rencistów, ilu emerytów, czy osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, jakies ministerstwo do spraw równości wszak smiszek i biedroń tez potrzebują na to wszytsko trzeba kasy tymczasem daja podwyżki nauczycielom kosztem rencistów, żołnierzy czy artystów(ponad 200 mln zabrane z ministerstwa kultury co na to Janda czy Stchur)