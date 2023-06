Afera z akcjami Będzina. Wiceprezes powiązany z kancelarią reprezentującą Obajtka

W ciągu ostatnich dni kurs akcji giełdowej Elektrociepłowni Będzin wzrósł 10-krotnie. Walory firmy podrożały z okolic 7 zł do ponad 70 zł. Do wtorku nie było wiadomo, skąd takie wzrosty na spółce, która w ostatnim czasie nie cieszyła się dużą popularnością wśród inwestorów. To o tyle ciekawe, że jak informował na Twitterze dziennikarz TVN24 Łukasz Frątczak, pod koniec kwietnia spółka EC Będzin złożyła wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne, bo firma była niemal bankrutem.

Premier zabiera głos

Kim jest Marcin Chodkowski, wiceprezes EC Będzin?

Tymczasem, jak wynika z danych Krajowego Rejestru Sądowego i komunikatów giełdowych publikowanych przez samą spółkę EC Będzin, jej wiceprezesem od 25 maja 2023 r. jest Marcin Chodkowski. To prawnik, który, jak wynika z CV zamieszczonego na stronie EC Będzin, do lutego pracował w Kancelarii Kopeć Zaborowski. Zresztą w archiwalnej wersji strony kancelarii wciąż widnieje zdjęcie Chodkowskiego.

Zapytaliśmy o tę sytuację - kiedy w podejrzanych okolicznościach kurs EC Będzin gwałtownie rośnie, tuż przed podaniem do publicznej informacji, że spółka prowadzi rozmowy ze spółką powiązaną z Orlenem, gdy jej wiceprezes do niedawna pracował w kancelarii obsługującej Orlen i jego prezesa.

Pytania wysłaliśmy do EC Będzin, Kancelarii Kopeć Zaborowski oraz do Orlenu. Do momentu publikacji odpowiedział jedynie Maciej Zaborowski: "Bardzo dziękuję za Pana pytanie. Niestety, nie dostrzegam żadnego szczególnego zbiegu okoliczności więc ciężko mi to komentować. Nic nie wiem także, aby mec. Chodkowski chwalił się obsługą Orlenu. Myślę, że najlepiej kierować pytania do osób zainteresowanych".