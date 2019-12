finanse 1 godzinę temu

BIK: Banki wydały o 5,4% więcej r/r kart kredytowych w listopadzie

Banki wydały 101,7 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 544 mln zł w listopadzie br., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Stanowi to wzrost o 5,4% w ujęciu liczbowym i spadek o 1,4% w ujęciu wartościowym w porównaniu do listopada 2018 r. \W pierwszych jedenastu miesiącach banki wydały łącznie 1 108,3 tys. kart kredytowych - wzrost o (+20,3%) w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.